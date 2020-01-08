Çatılar uçtu ağaçlar devrildi

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul'da etkisini sürdüren sağanak yağmur ve şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Beşiktaş, Beyoğlu, Sarıyer, Kağıthane ve Arnavutköy'de şiddetli rüzgar nedeniyle evlerin çatılarından parçalar yere düşerken, bazı ağaçlar da devrildi. Şehir Hatları ile İETT'nin bazı seferleri iptal edildi. Büyükşehir Belediyesi tarafından dün öğleden önce yapılan bilgilendirmeye göre ise; kentte iki gündür etkili olan fırtına ve şiddetli yağmur nedeniyle 108 çatı uçtu, 128 ağaç devrildi, 3 istinat duvarı çöktü. Açıklamada şehrin birçok noktasında metrekareye 100 kilogram civarında yağış düştüğü bildirildi. Pazar günü akşam saatlerinden en fazla yağışı metrekareye 108.6 kilogram ile Eyüpsultan Hamidiye'ye düştü.