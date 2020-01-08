El ele verdik Ahmet’i kurtaracağız

Batman Valiliği'nin komisyon kurup yardım kampanyası başlattığı beyin küçülmesi hastası (NCL2) Ahmet Çınar (5) için umutlar yeşerdi. Batman şehir merkezinde bulunan tüm reklam panoları SABAH'ın, "El ele verelim Ahmet kurtaralım" başlığıyla yayımladığı sloganla donatıldı. Ahmet Çınar'ın tedavisi için bankalarda açılan yardım hesaplarına Batman İş Adamları Derneği, AK Parti Gençlik Kolları, öğretmenler ve öğrenciler de kampanyaya büyük destek veriyor. Türkiye genelinde öğretmen ve öğrenciler de kampanyaya destek veriyor. Batman Valisi Hulusi Şahin, SABAH'ın haberinin ardından Ahmet Çınar için açılan hesaplara 10 bin lira yatırarak ilk yardımda bulunan bağışçı olmuştu. Öte yandan yarın Ahmet Çınar için Twitter, Facebook gibi sosyal medya kanallarından cumartesi saat 19.30'da kampanyaya destek olunacak.Batman Turgut Özal Anadolu Lisesi'nde matematik öğretmeni olan baba İhsan Abay, SABAH'a teşekkür ederek, "Gazetenizin ısrarlı yayınları ilk somut adımı atmamıza neden oldu. Valimiz de bu süreçte bize büyük destek verdi. Bu kez umutluyum, bütün Türkiye'nin bize derman olacağına inanıyorum. Oğlum Emircan Mert (11) 7 yıl önce bu hastalığa yakalanmıştı ve hastalığı ilerlediği için tedavi edilemiyor. 2017'de NCL2 hastalığı için ilaç geliştirildi. Ahmet Çınar bu ilacı kullanırsa iyileşebilecek. Pahalı olan ilacı alabilmemiz için tek çare yardımlar" dedi.Anne Fatma Abay ise "Devletimizin bizi yalnız bırakmayacağını biliyordum. Milletimizin de el atmasıyla inşallah oğlum Ahmet Çınar'ı kurtaracağız. İlk kez vali beyin ve gazetenizin yardımlarıyla rahat uyudum. Ağlamaktan göz pınarlarımda yaş kalmamıştı" diye konuştu.Ziraat Bankası Batman Şubesi'nde:numaralı TL,numaralı euro,numaralı dolarhesapları.Halk Bankası Batman ÇarşıŞubesi'nde:numaralı TL,numaralı euro ilenumaralı dolar hesapları.

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