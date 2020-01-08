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Emir Kaan için seferberlik

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 8.1.2020
Emir Kaan için seferberlik
Hatay'ın Antakya ilçesinde kemik iliği yetmezliği olan Emir Kaan Sevik (12) için okulun idarecileri ve ailesinin isteğiyle, Türk Kızılay aracılığıyla "3 Tüp Kan, 1 Can Emir Kaan" adıyla kök hücre ve kan bağışı kampanyası başlatıldı. Okulun spor salonunda düzenlenen kampanyayaveliler ve öğretmenler destek verdi. Emir Kaan'ın sağlık memuru annesi Aynur Sevik, oğlunun 3 yıl önce hastalığına yakalandığını belirterek, "İki kez kardeşinden ilik nakli yapıldı ancak olumsuz sonuç alındı. Hastalığı tekrarladığı için acilen üçüncü nakli olması gerekiyor. Durumu hayati önem arz etmekte. TÜRKÖK'te şu ana kadar vericilerin hiçbiriyle uyumlu değiliz. Yurt dışı taramamız da gerçekleştiriliyor" dedi. Özbuğday Ortaokulu Müdürü Halit Yaylacı Şimdiye katar 800 ünite kan toplandı, hedefimiz 2 bin katılım" diye konuştu.
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Emir Kaan için seferberlik
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