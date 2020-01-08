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'de genç avukat trafik kazasında hayatını kaybetti

'de halk otobüsüyle çarpışan otomobildeki sürücü ve Eskişehir Barosu avukatlarından Cemre Parmaksız (25) yaşamını yitirdi... Otobüs sürücüsü M.K. ise gözaltına alındı.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 8.1.2020 15:07 Güncelleme Tarihi: 8.1.2020 15:24
Eskişehir'de genç avukat trafik kazasında hayatını kaybetti

Acı olay Eskişehir'de yaşandı... Enes Duman (23) idaresindeki 26 FF 2804 plakalı otomobil, Eskişehir-Seyitgazi kara yolunun 7. kilometresinde M.K'nin kullandığı 26 E 2804 plakalı halk otobüsüyle çarpıştı.

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Kazada yaralanan sürücü Duman ile aynı araçtaki Eskişehir Barosu avukatlarından Cemre Parmaksız (25), sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Yunus Emre Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Parmaksız ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Duman, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otobüs sürücüsü M.K. ise gözaltına alındı.

Komşu cinayetinin ayrıntıları iddianamede

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Eskişehir'de genç avukat trafik kazasında hayatını kaybetti
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