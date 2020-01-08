Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Eskişehir'de bugün okullar tatil mi? 8 Ocak Eskişehir Valiliği'nden son dakika kar tatili açıklaması geldi mi?

Eskişehir'de bugün okullar tatil mi? 8 Ocak 'nden son dakika açıklaması geldi mi?

Türkiye genelinde etkisini gösteren kar yağışı İç Anadolu'nun en kalabalık şehirlerinden birisi olan Eskişehir'de de hayatı olumsuz etkiliyor. Şehir genelinde yağan, yüksek ile kırsal kesimlerin yanı sıra merkezde de etkili olan kar, eğitim öğretim üzerinde de durumlarına sebebiyet veriyor. Bu doğrultuda, şehirde yaşayan on binlerce öğrenci de 'Eskişehir'de bugün okullar tatil mi olacak?' sorusuna yanıt arıyor. Peki, 8 Ocak Eskişehir'de okullar tatil olacak mı? 8 Ocak 2020 bugün için MEB ve 'nden son dakika kar tatili açıklaması yapıldı mı? Hava durumu ile son durum bilgilerini sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 8.1.2020 09:11 Güncelleme Tarihi: 8.1.2020 09:11
Eskişehir'de bugün okullar tatil mi? 8 Ocak Eskişehir Valiliği'nden son dakika kar tatili açıklaması geldi mi?

Yurt genelinde soğuk hava dalgasının etkisi günden güne artarken kar yağışı da hemen hemen her bölgemizde görülüyor. İç Anadolu'nun en kalabalık şehirlerinden birisi olan Eskişehir'in şehir geneli ile kırsal ve yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, gündelik hayatta ve eğitimde olumsuzluğa neden oluyor. Şehirde yaşayan on binlerce öğrenci ise '8 Ocak Eskişehir'de bugün okullar tatil mi?' sorusunun yanıtını merak ediyor.

ESKİŞEHİR'DE BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ OLACAK? 8 OCAK 2020

Peki, MEB veya Eskişehir Valiliği tarafından son dakika kar tatili açıklaması yapıldı mı? Haberimizin detaylarından konuya yönelik bilgi edinebilir; hava durumu detayı ile son dakika açıklaması olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Seyitgazi ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime bugün (8 Ocak Çarşamba) 1 gün süreyle ara verildi. Seyitgazi ilçe ve köylerinde yaşanan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar kalınlığının artması sonrasında ilçe merkezi ve köylerindeki okullarda 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verildiği öğrenildi. Ayrıca kamu çalışanı engelli ve hamile personeller aynı gün idari izinli sayılacak.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Eskişehir'de bugün okullar tatil mi? 8 Ocak Eskişehir Valiliği'nden son dakika kar tatili açıklaması geldi mi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN