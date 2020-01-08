Eskişehir'de bugün okullar tatil mi? 8 Ocak Eskişehir Valiliği'nden son dakika kar tatili açıklaması geldi mi?

Yurt genelinde soğuk hava dalgasının etkisi günden güne artarken kar yağışı da hemen hemen her bölgemizde görülüyor. İç Anadolu'nun en kalabalık şehirlerinden birisi olan Eskişehir'in şehir geneli ile kırsal ve yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, gündelik hayatta ve eğitimde olumsuzluğa neden oluyor. Şehirde yaşayan on binlerce öğrenci ise '8 Ocak Eskişehir'de bugün okullar tatil mi?' sorusunun yanıtını merak ediyor.

ESKİŞEHİR'DE BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ OLACAK? 8 OCAK 2020

Peki, MEB veya Eskişehir Valiliği tarafından son dakika kar tatili açıklaması yapıldı mı? Haberimizin detaylarından konuya yönelik bilgi edinebilir; hava durumu detayı ile son dakika açıklaması olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Seyitgazi ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime bugün (8 Ocak Çarşamba) 1 gün süreyle ara verildi. Seyitgazi ilçe ve köylerinde yaşanan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar kalınlığının artması sonrasında ilçe merkezi ve köylerindeki okullarda 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verildiği öğrenildi. Ayrıca kamu çalışanı engelli ve hamile personeller aynı gün idari izinli sayılacak.