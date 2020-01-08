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ne zaman çekilecek? 2020 için geri sayım başladı! e Devlet sonuç sorgula

Binlerce Müslümanın heyecanla beklediği 2020 için geri sayım resmen başladı. 2 milyondan fazla vatandaşın ön kayıt yaptırmasının ardından sonuçların açıklanacağı tarih merakla bekleniyordu. Kura sonucunda ismi çıkan vatandaşlar öncelikli olarak kesin kayıt işlemlerini yaptırması gerekecek. Diyanet İşleri tarafından düzenlenen bu kura ile maddi durumu yeterli olan vatandaşlara İslam dinince kendilerine farz kılınmış olan kutsal topraklara gidilerek ibadet edecek. Peki, ne zaman yapılacak? 2020 ve kesin kayıt tarihleri ile ilgili tüm detaylar haberimizin içeriğinde…

Giriş Tarihi: 8.1.2020 10:17
Hac kuraları ne zaman çekilecek? 2020 Hac kura sonuçları için geri sayım başladı! e Devlet sonuç sorgula

Diyanet İşleri tarafından düzenlenen ve binlerce vatandaşın ibadet etmek amacıyla gittiği kutsal topraklar ile ilgili olarak 2020 ne zaman çekilecek? Sorusu 2 milyondan fazla Müslüman tarafından araştırılmaya devam ediyor. İslam dini açısından oldukça önemli olan bu kutsal topraklara gidebilmek için yıllardır bekleyen kişiler dahi bulunurken heyecan dorukta. Peki, ne zaman çekilecek? 2020 hac kesin kayıtları ne zaman? Sonuçlar hangi tarihte belli olacak? Tüm bu soruların cevabı haberimizin devamında…

2020 HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK? HAC KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığınca, hac ibadetini yerine getirmek üzere başvuranların sayısının her yıl artması ve kontenjan sınırı nedeniyle 10 sene önce başlatılan katsayılı kura sistemi, hacı adaylarının adil şekilde belirlenmesine imkan sağlıyor.

2020 Yılı Hac Protokolü çerçevesinde, kontenjan 3 bin 430 kişi artırılarak 83 bin 430'a çıkarıldı. Hacca bu yıl gitmek isteyenler, geçen 11 Kasım-13 Aralık'ta ön kayıt başvurularını tamamladı.

Haberimizin devamından 2020 hac kuraları ile ilgili tüm detaylara ve gelişmelere ulaşabilirsiniz…

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Hac kuraları ne zaman çekilecek? 2020 Hac kura sonuçları için geri sayım başladı! e Devlet sonuç sorgula
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