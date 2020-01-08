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10 Ocak aktüel ürünler katalog indirimleri Cuma itibariyle marketlerde! Haftanın ürünler tam listesi burada!

Yeni haftanın aktüel ürünler kataloğunda birbirinden güzel indirimler yer alıyor. Her hafta Cuma günü raflarını yenileyen ve özellikle teknolojik aletlerde yapılan indirimlerle tüketicilerin dikkatlerini üzerine çeken market zincirinin 81 ilde de hizmet veriyor. Haftanın ürünler kataloğunda indirimli teknoloji fırsatları öne çıkarken şüphesiz en dikkat çeken ürün ise Meızu Note 8 64 GB cep telefonu oluyor. Hem ucuz hem kaliteli ürünleriyle 10 Ocak’tan itibaren müşteriyle buluşacak olan indirim fırsatları raflara dizilmeye devam ediyor. Cuma günlerinin efsane ürünlerine ek olarak çift kişilik kadife yatak örtüsü, eşofman takımı, erkek kışlık oduncu gömleği, bere yer alıyor. Peki, bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde başka hangi ürünler bulunuyor? aktüel ürünler kataloğu ve indirim listesi haberimizde…

Giriş Tarihi: 8.1.2020 09:07 Güncelleme Tarihi: 8.1.2020 09:08
BİM 10 Ocak aktüel ürünler katalog indirimleri Cuma itibariyle marketlerde! Haftanın BİM aktüel ürünler tam listesi burada!

Her Cuma raflarını yenileyerek aktüel ürünler kataloğu yenileyen ve müşterilerine ekonomik olduğu kadar kaliteli malzemeler sunan market zincirine özellikle son zamanlarda vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Ocak ayının ikinci haftasınında hangi üründe ne kadar indirim var sorusunun yanıtı belli oldu. Buna göre '' Bu hafta ürünleri kataloğu listesinde neler var?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Özellikle kışlık giyside ve elektronik ürünlerde dev fırsat indirimi yaşanacak. 10 Ocak'tan itibaren hem çeyiz eksikliklerini tamamlamak isteyenler hem de dolabını zenginleştirmek isteyenler için çok cazip fiyatlar bulunuyor. Haberimizde, 10 Ocak 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu listesine bakabilir, sizlere en yakın market zincirinden keyifli alışverişler yapabilirsiniz.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA NELER VAR? 10 OCAK 2020

BİM aktüel ürünler kataloğunda; Giyimden elektronik aletlere, ev eşyalarından teknolojik ürünlere kadar birçok ürünü bulabilirsiniz. Haberimizin devamında yer alan görselde indirimli ürünleri tam liste olarak görüntüleyebilirsiniz.

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BİM 10 Ocak aktüel ürünler katalog indirimleri Cuma itibariyle marketlerde! Haftanın BİM aktüel ürünler tam listesi burada!
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