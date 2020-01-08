Hastane önünde cinayet

Şişli'de iş insanları Figen Adıgüzel Mays ve Randolph Mays çiftinin 17 yaşındaki çocukları Emre Tyler Mays, ambulansla getirildiği Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi önünde saldırıya uğradı. Akrabalarını yaralayan bir kişiye benzettiği genci bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan Akın K. (22), polis tarafından yakalandı.İddiaya göre, dünyaca ünlü şaraplar ithal eden bir şirketin sahibi olan Figen Adıgüzel Mays ile Randolph Mays çiftinin iki oğlu önceki gece henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga etti. Ağabeyi tarafından darp edilen Emre Tyler Mays, ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Lise öğrencisi Mays ambulanstan sedyeyle indirildi. Bu sırada hastane önünde bekleyen Akın K., Mays'i, akrabalar arasında yaşanan kavgada yakınlarını yaralayan gence benzetti. Akın K.'nın bıçakladığı Mays, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Saldırının ardından kaçan Akın K. ise kısa süre sonra suç aleti bıçakla yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Akın K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Akın K.'nın kasten yaralama ve görevi yaptırmamak için direnmekten üç suç kaydı olduğu belirtildi.Emre Tyler Mays'in bugün Yeniköy Yeni Cami'de öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği bildirildi.

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