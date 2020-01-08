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Kadın kılığına girip, 260 bin liralık cep telefonu çaldılar

'in Tarsus ilçesinde, kadın kılığına girerek, bir iş yerinden 260 bin lira değerinde cep telefonu çalan 2 kişinin kaçma anı, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 8.1.2020 12:05 Güncelleme Tarihi: 8.1.2020 12:21
Kadın kılığına girip, 260 bin liralık cep telefonu çaldılar

Olay, Şehit Duran Mustafa Mahallesi'nde meydana geldi. Cep telefonu bayisine gelen kadın kılığına girmiş 2 kişi, buradan 260 bin lira değerinde 128 cep telefonu çaldı. Telefonları ellerindeki poşetlere dolduran şüphelilerin kaçma anı, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.



İhbar üzerine, soruşturma başlatan polis, şüphelilerden hakkında kesinleşmiş 8 yıl hapis cezası olan E.D.'yi (46) yakaladı. Şüphelilerin yakalanmamak için kadın kılığına girip, başörtüsü taktıkları öğrenildi.

Polis, olaya karışan diğer şüpheliyi arıyor.

Polis, dolandırıcıyı internette müşteri hesabı açarak yakaladı

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Kadın kılığına girip, 260 bin liralık cep telefonu çaldılar
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