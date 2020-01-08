Kuyumcuda altınları çalmak isteyen kadınlar sert kayaya çarptı

Olay, 31 Aralık saat 17:00 sıralarında Büyükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcuda gerçekleşti. İddiaya göre, kuyumcu dükkanına giren şüpheli 2 kadın şahıs, bir süre kuyumcuyu oyalayarak bilekliklerin fiyatını sordular.

