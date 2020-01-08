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altınları çalmak isteyen kadınlar sert kayaya çarptı

Büyükçekmece’de bir kuyumcuya giren şüpheli 2 kadın, el çabukluğu ile bilezikleri çalma girişimi kuyumcuya takıldı. Olayı fark eden kuyumcu önce altınları kurtardı sonra şüphelileri kovaladı. Tırnakçılık girişimi ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 8.1.2020 09:29 Güncelleme Tarihi: 8.1.2020 09:37
Kuyumcuda altınları çalmak isteyen kadınlar sert kayaya çarptı

Olay, 31 Aralık saat 17:00 sıralarında Büyükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir gerçekleşti. İddiaya göre, kuyumcu dükkanına giren şüpheli 2 kadın şahıs, bir süre kuyumcuyu oyalayarak bilekliklerin fiyatını sordular.

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Kuyumcuda altınları çalmak isteyen kadınlar sert kayaya çarptı
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