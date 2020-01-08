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Genel Müdürlüğü’nden sağanak,kar yağışı ve fırtına uyarısı geldi! ’a kar ne zaman yağacak?

Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 güne ilişkin raporunu resmi sitesi üzerinden olarak yayınlarken, başta olmak üzere pek çok il için sağanak ve kar yağışı uyarılarında bulundu. Ocak ayının ikinci haftasını yaşadığımız şu günlerde yurdun büyük bir kesiminde olumsuz havalar etkisini yoğun bir şekilde hissettirirken, özellikle İstanbul’da soğuk havalar ve sağanak yağışlar hayatı son derece olumsuz etkiliyor. Hal böyleyken vatandaşlar, ‘Bugün hava nasıl olacak? ve İstanbul’a kar ne zaman yağacak?’ sorularının yanıtlarını araştırıyor. MGM tarafından paylaşılan 8 Ocak 2020 Çarşamba ve önümüzdeki 5 günlük rapora göre ise, Marmara bölgesinde yoğun sağanak ve kar yağışları görüleceği belirtildi. Sabah.com.tr olarak Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 8 Ocak 2020 Çarşamba hava durumu raporunu sizlerle paylaştık. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 8.1.2020 08:10 Güncelleme Tarihi: 8.1.2020 08:10
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden son dakika sağanak,kar yağışı ve fırtına uyarısı geldi! İstanbul’a kar ne zaman yağacak?

Genel Müdürlüğü'nden sağanak ve kar yağışı uyarısı geldi! Ocak ayını yaşadığımız şu günlerde olumsuz havalar yurt genelinde yoğun bir şekilde kendini hissettiriyor. Ülkenin doğu ve orta kesimlerinde kar yağışları etkili olurken, batıda başta olmak üzere pek çok ilde sağanak yağışlı ve soğuk havalar hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Bu noktada pek çok vatandaş sabah saatlerinde evlerinden çıkmadan önce 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Meteoroloji'nin bugüne ilişkin yayınladığı raporunda İstanbul başta olmak üzere pek çok ilde olumsuz havaların, sağanak ve kar yağışlarının etkisini sürdürmesi beklenirken; oluşabilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine konusunda da vatandaşların tedbirli olması yönünde uyarılar geldi. İşte 8 Ocak Çarşamba 2020 Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan son dakika hava durumu raporu, sağanak ve kar yağışı uyarıları…

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UYARDI! VATANDAŞLAR DİKKAT

Meteoroloji, önümüzdeki beş güne ilişkin hava durumu tahmin raporunu da yayımlayarak, sağanak ve kar yağışına dikkat çekti. Son günlerde yaşanan olumsuz hava koşullarının bugün de devam edeceğini belirten kurum oluşabilecek ani sel, su baskınları ve fırtına karşısında vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini belirtti. İşte MGM tarafından yayınlanan 5 günlük hava durumu raporu;

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden son dakika sağanak,kar yağışı ve fırtına uyarısı geldi! İstanbul’a kar ne zaman yağacak?
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