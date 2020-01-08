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'den son dakika yağış uyarısı! Yarın hava nasıl olacak? İllere göre saatlik

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlerine göre yurdun birçok kesiminde etkili olan yağışlar etkisi azaltacak. Bugün yurdun büyük bir kesiminde etkili olan kar yağışlarının ardından yarın sabah saatlerinden itibaren yerini güneşli ve parçalı bulutlu havaya bırakacak. Vatandaşlar plan yapmadan önce "Yarın hava  durumu nasıl olacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Haberimizde, Meteoroloji'ye ait son hava durumu tahmin raporlarını bulabilirsiniz. İşte illerimize göre saatlik ve haritalı hava drumu tahminleri...

Giriş Tarihi: 8.1.2020 18:59 Güncelleme Tarihi: 8.1.2020 19:03
Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! Yarın hava nasıl olacak? İllere göre saatlik hava durumu

Genel Müdürlüğü'nce yapılan son tahminlerine göre, geçtiğimiz hafta yurdu etkisi altına alan yağışlı hava yerini parçalı bulutlu ve açık havaya bırakıyor. Hava sıcaklıklarında bugün ve yarın önemli bir değişiklik beklenmiyor ve mevsim normallerine seyredeceği tahmin ediliyor. Peki, bugün ve yarın hava nasıl olacak? Güneyden ara sıra orta kuvvette olmak üzere genel olarak hafif, Marmara ile Ege kıyılarında ise kuzey yönünden kuvvetli rüzgar esmesi bekleniyor. Haberimizde yer alan hava durumu tahminlerinden, şehirlerimizdeki hava sıcaklıkları ve hava olayları ile ilgili bilgi alabilirsiniz.

BUGÜN VE YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Diğer birçok bölgemizde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. İşte illerimize göre hava durumu tahmin raporları...

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Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! Yarın hava nasıl olacak? İllere göre saatlik hava durumu
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