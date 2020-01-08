MSÜ başvuru işlemleri: MSÜ 2020 Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvurusu nasıl yapılır? Şartlar nelerdir?

Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı olan MSÜ 2020 sınavı için geri sayım başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde yer almak isteyen adaylar heyecanla Milli Savunma Üniversitesi sınav başvurularını ve Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuru kılavuzunu sorguluyor. ÖSYM tarafından bu yıla ilişkin sınav takvimi açıklanırken; sıklıkla araştırılan 2020 MSÜ sınav takvimi de yayınlandı. Sınava katılacak adaylara Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek. Peki MSÜ 2020 sınav başvuruları ne zaman başlayacak? Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuru kılavuzu yayımlandı mı? Başvurular nasıl yapılır?
2020 Milli Savunma Üniversitesi MSÜ askeri öğrenci aday belirleme sınavı başvuruları bugün itibariyle başladı.
Haberimizin detaylarından, ÖSYM'nin resmi sitesinde yer alan bilgilerle birlikte 2020 MSÜ sınav tarihi, başvuru kılavuzu ve başvuru detaylarına ulaşabilirsiniz.