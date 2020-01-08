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, ve ’ta ? Bayburt, Bingöl ve Muş’ta bugün (8 Ocak Çarşamba) okullar tatil mi olacak? Valilik’ten açıklama geldi mi?

Ülkemizin hemen hemen her bölgesinde yaşanan yoğun ve zorlu hava şartları vatandaşları zor durumda bırakıyor. Günlük işlerin bile aksamasına neden olacak zorlu hava koşulları sebebiyle akıllara gelen en önemli soru “Bugün ?” oluyor. Özellikle binlerce öğrenci ve velisini yakından ilgilendiren bu durum sebebiyle güncel olarak Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün resmi sitesini takip edenler hava durumu raporlarını inceliyorlar. Yurdun ve bölgelerin doğu kesimlerinde yaşanan kar yağışı ve sağanak illeri teker teker etkilerken aynı zamanda vatandaşlar kendi illerinde okulların tatil olup olmadığını ve hava durumu raporunu merak ediyorlar. Bu bağlamda; , ve ’ta okullar tatil mi olacak? Bingöl, Muş ve Bayburt’ta bugün okullar tatil mi? Valilik’ten açıklama geldi mi?

Giriş Tarihi: 8.1.2020 09:25 Güncelleme Tarihi: 8.1.2020 09:26
Muş, Bingöl ve Bayburt’ta okullar tatil mi? Bayburt, Bingöl ve Muş’ta bugün (8 Ocak Çarşamba) okullar tatil mi olacak? Valilik’ten açıklama geldi mi?

Yurdun dört bir yanında yaşanan zorlu hava koşulları vatandaşları yakından ilgilendiriyor. Özellikle doğu bölgelerindeki kar yağışı ve sağanak öğrencilerin okula gitmesini zorlaştırırken çalışanlar da işlerine gitmekte zorlanıyorlar. Akıllara ilk gelen soru ise "Okullar tatil mi?" oluyor. Konu ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı ve Valilik'ten açıklama bekleyen vatandaşlar konuya yönelik araştırmalarına hız kazandırmış durumdalar. MGM'nin resmi sitesindeki hava durumu raporlarını inceleyen vatandaşlar gözlerini Valilik'ten gelecek açıklamaya çevirdi. Bu bağlamda; Muş, Bingöl ve Bayburt'ta okullar tatil mi? 8 Ocak Çarşamba Bingöl, Muş ve Bayburt'ta okullar tatil mi olacak?

MUŞ, BİNGÖL VE BAYBURT'TA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Ülkemizin üç iline dair zorlu hava şartlarına sahip olması "Okullar tatil mi?" sorusuna yanıt aranmasına sebebiyet vermektedir. Konu ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı ve Valilik'ten henüz resmi bir açıklama gelmedi. Açıklama yapıldığı zaman haberimizin içeriğinde olacaktır.

MUŞ 8 OCAK ÇARŞAMBA HAVA DURUMU

En düşük sıcaklık -4, en yüksek sıcaklık ise 0 derece

BİNGÖL 8 OCAK ÇARŞAMBA HAVA DURUMU

En düşük sıcaklık 0, en yüksek sıcaklık ise 2 derece

BAYBURT 8 OCAK ÇARŞAMBA HAVA DURUMU

En düşük sıcaklık -3, en yüksek sıcaklık ise 1 derece

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Muş, Bingöl ve Bayburt’ta okullar tatil mi? Bayburt, Bingöl ve Muş’ta bugün (8 Ocak Çarşamba) okullar tatil mi olacak? Valilik’ten açıklama geldi mi?
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