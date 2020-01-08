Reyting sonuçları açıklandı mı? Reyting sonuçlarında 7 Ocak Salı kim birinci oldu?

Ekranların sevilen dizi ve filmleri reyting sonuçlarında birinci olabilmek için dün akşam adeta yarıştı. Medya gündemini yakından takip eden vatandaşlar da bu yarışın kazananını gün içerisinde sıklıkla merak ediyor ve 'Reyting sonuçları açıklandı mı?' sorusunun yanıtını araştırıyorlar. Bilindiği üzere Ocak ayıyla birlikte reklam, sponsorluk anlaşmaları neticesinde diziler birkaç hafta ekranlardaki yerini almayacaklar. Hal böyleyken, reyting sıralaması televizyon ekranlarında yayınlanan filmlere kaldı. Peki, 7 Ocak Salı reyting sıralamasında kim birinci oldu? İşte bu sorunun yanıtı…

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? REYTİNG SONUÇLARINDA KİM BİRİNCİ OLDU?

Haberimizin ayrıntılarından reyting sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanını bulabilir, açıklandıktan sonra sıralamayı görebilirsiniz…