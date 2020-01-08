Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Reyting sonuçları açıklandı mı? Reyting sonuçlarında 7 Ocak Salı kim birinci oldu?

açıklandı mı? Reyting sonuçlarında 7 Ocak Salı kim birinci oldu?

Medya gündemini yakından takip eden vatandaşlar, açıklandı mı? sorusunu gün içerisinde sıklıkla araştırıyorlar. Her gün bir önceki günün sıralaması belli oluyor. Hal böyleyken, izledikleri yapımın ertesi gün kaçıncı sırada olduğunu merak eden kişiler arama motoru üzerinden ‘Reyting sonuçları açıklandı mı, 7 Ocak Salı kim birinci oldu?’ gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. Bilindiği üzere Ocak ayındaki reklam, sponsorluk anlaşma nedeniyle diziler belli bir süre ekranlarda yayınlanmayacak. Dün akşam yayınlanan filmlerde en çok reytingi hangisi aldı? Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili ayrıntıları sizler için hazırladık…

Giriş Tarihi: 8.1.2020 08:34
Reyting sonuçları açıklandı mı? Reyting sonuçlarında 7 Ocak Salı kim birinci oldu?

Ekranların sevilen dizi ve filmleri reyting sonuçlarında birinci olabilmek için dün akşam adeta yarıştı. Medya gündemini yakından takip eden vatandaşlar da bu yarışın kazananını gün içerisinde sıklıkla merak ediyor ve 'Reyting sonuçları açıklandı mı?' sorusunun yanıtını araştırıyorlar. Bilindiği üzere Ocak ayıyla birlikte reklam, sponsorluk anlaşmaları neticesinde diziler birkaç hafta ekranlardaki yerini almayacaklar. Hal böyleyken, reyting sıralaması televizyon ekranlarında yayınlanan filmlere kaldı. Peki, 7 Ocak Salı reyting sıralamasında kim birinci oldu? İşte bu sorunun yanıtı…

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? REYTİNG SONUÇLARINDA KİM BİRİNCİ OLDU?

Haberimizin ayrıntılarından reyting sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanını bulabilir, açıklandıktan sonra sıralamayı görebilirsiniz…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Reyting sonuçları açıklandı mı? Reyting sonuçlarında 7 Ocak Salı kim birinci oldu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN