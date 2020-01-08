Sağanak can aldı

Mersin, önceki gün etkili olan sağanak yağışta felaketi yaşadı. Metrekareye 12 saatte 140 kilogram yağışın düştüğü ve Meteoroloji'nin "Kırmızı Kod" uyarısı yaptığı kentte, cadde ve sokaklar göle döndü. Gece boyunca süren şiddetli yağış nedeniyle Erdemli ilçesine bağlı Çeşmeli mahallesinde bulunan Burhan Dede mevkiinde meydana gelen heyelanda, 6 kişilik ailenin yaşadığı bir baraka ev çöktü. Kendi imkanlarıyla toprak ve molozların altından kurtulmayı başaran 5 aile üyesi, babaları İbrahim Öngel'e (62) ulaşamayınca, yardım istedi. Olay yerine sevk edilen AFAD ve itfaiye ekipleri, 1.5 saatlik çalışmanın sonunda Öngel'in cesedini toprak altından çıkardı.Ardından Mut ilçesinde, Ali Büyükgüdük'ün kullandığı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak dereye uçtu. İhbarla olay yerine olay yerine giden jandarma ve AKUT ekipleri, Büyükgüdük'ü yaralı olarak kurtardı. Ancak yanında bulunan Yunus Gök, deredeki sel sularına kapılarak kayboldu. Hemen arama çalışmalarına başlayan ekipler, Gök'ün cesedini, sabaha karşı, kaybolduğu yerin 700 metre aşağısında ağaçlara takılmış halde buldu. Merkez Mezitli ilçesindeki Cumhuriyet mahallesinde taşan dere sularının sürüklediği, bir sitenin otoparkındaki 20 araç hasar gördü. Sitedeki bazı dairleri ise su bastı. Mersin-Antalya D-400 karayolunda da sel nedeniyle trafik akışı tek şeritten sağlanabildi. Fırtına nedeniyle 8 yük gemisi, Taşucu Limanı ile Boğsak Koyu arasına sığındı. Taşucu Limanı'ndaki 3 balıkçı teknesi ise battı.* Antalya Alanya'da sağanak nedeniyle Demirtaş mahallesindeki dere taşınca, cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Antalya'da etkili olan sağanak ve fırtınanın dağlardan getirdiği çamurlu su ise Antalya Körfezi'ni iki ayrı renge bürüdü. Serik'te, 2 bin dekar tarım arazisi ve seralar su altında kalırken, Haskızılören mahallesindeki taş köprü de çöktü. Otellerden turist almaya Boğazkent'te giden Levent Sula'nın kullandığı tur otobüsü, yoldan çıkıp, yan yatarak sulara gömüldü.* Çanakkale'de hızı 100 kilometreyi bulan poyraz fırtınası, Lapseki iskelesi girişindeki Pegasus (Uçan At) heykelinin kaidesinden kopmasına yol açtı.* Adana'da da cadde ve sokaklar göle döndü. Kentte bazı evleri su bastı. Pozantı ilçesinde krom ocağının bulunduğu mevkide yoğun kar yağışı nedeniyle çığ düştü. Adana Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre çığda 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı ve 1 kişinin de kaybolduğu bildirildi.Pozantı'da ayrıca Belemedik Tabiat Parkı menfez köprüsü aşırı yağış nedeniyle yıkıldı.

BUGÜN NELER OLDU