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sonuçları 8 Ocak saat kaçta açıklanacak? MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları hızlı bilet sorgulama

8 Ocak çekilişini yakından takip eden vatandaşlar geçen hafta sadece devir eden sonuçları büyük bir merak içerisinde bekliyor. Geçtiğimiz hafta 968. kez gerçekleşen Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen olmamış ve 764.474,39 TL devretmişti. 5 bilen kişi sayısı ise 20 olmuştu. Peki, saat kaçta açıklanacak? İlgili sonuçlar açıklandıktan sonra 8 Ocak MPİ Şans Topu bilet sorgulama işlemlerinizi haberimizin içerisindeki panel aracılığı ile gerçekleştirebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 8.1.2020 14:55
Şans Topu sonuçları 8 Ocak saat kaçta açıklanacak? MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları hızlı bilet sorgulama

Şans Topu sonuçları hakkında araştırmalarını sürdüren milyonlarca vatandaş heyecanlı ve umutlu bekleyişini sürdürüyor. Geçen hafta 764.474,39 TL'lik büyük ikramiyenin devretmesi neticesinde Şans Topu biletlerine olan ilgi daha da arttı.

ŞANS TOPU SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? MPİ BİLET SORGULA 8 OCAK

Şans Topu çekilişi her zaman olduğu gibi bu hafta da 8 Ocak 2020 Çarşamba günü Ankara'da Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilecek ve akabinde sonuçlar açıklanacak.

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İlgili sonuçlar belli olur olmaz MPİ bilet sorgulama işleminizi aşağıdaki panelden hızlı ve kolay bir şekilde yapabilirsiniz.

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

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