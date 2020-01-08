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çekilişi saat kaçta gerçekleştirilecek? 8 Ocak MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı burada olacak!

Şans oyunu severlerin en çok tercih ettiği oyunlar arasında olan çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Geçtiğimiz hafta 6 bilen bir kişi çıkmış ve 8.865.560,50 TL’lik büyük ikramiyenin sahibi olmuştu. Bu haftaki çekilişe de rağbet oldukça fazla olurken, vatandaşlar arama motoru üzerinden ? sorusunun yanıtını araştırıyor. Sabah.com.tr olarak 8 Ocak Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte MPİ ile Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama işlemi ve en çok çıkan numaralara ilişkin ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 8.1.2020 09:18
Sayısal Loto çekilişi saat kaçta gerçekleştirilecek? 8 Ocak MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı burada olacak!

Sayısal Loto çekiliş sonuçları ile ilgili vatandaşların araştırmaları hız kesmeden devam ediyor. Milyonlarca vatandaş heyecanlı ve umutlu bekleyişi sürdürürken, bu akşam yapılacak çekilişe rağbet de son derece yüksek. Bilindiği üzere geçtiğimiz hafta büyük ikramiyeyi bilen bir kişi çıkmış ve 8.865.560,50 TL'lik ödülün sahibi olmuştur. Peki, Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat kaçta gerçekleştirilecek? İşte MPİ ile 8 Ocak Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama işlemi ve en çok çıkan numaralara ilişkin ayrıntılar…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? MPİ SAYISAL LOTO BİLET SORGULAMA EKRANI 8 OCAK

Sayısal Loto çekilişi, 8 Ocak Çarşamba 2020 Çarşamba günü Ankara'da Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilecek.

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Sayısal Loto çekilişi saat kaçta gerçekleştirilecek? 8 Ocak MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı burada olacak!
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