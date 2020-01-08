Sayısal Loto çekilişi saat kaçta gerçekleştirilecek? 8 Ocak MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı burada olacak!

Sayısal Loto çekiliş sonuçları ile ilgili vatandaşların araştırmaları hız kesmeden devam ediyor. Milyonlarca vatandaş heyecanlı ve umutlu bekleyişi sürdürürken, bu akşam yapılacak çekilişe rağbet de son derece yüksek. Bilindiği üzere geçtiğimiz hafta büyük ikramiyeyi bilen bir kişi çıkmış ve 8.865.560,50 TL'lik ödülün sahibi olmuştur. Peki, Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat kaçta gerçekleştirilecek? İşte MPİ ile 8 Ocak Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama işlemi ve en çok çıkan numaralara ilişkin ayrıntılar…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? MPİ SAYISAL LOTO BİLET SORGULAMA EKRANI 8 OCAK

Sayısal Loto çekilişi, 8 Ocak Çarşamba 2020 Çarşamba günü Ankara'da Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilecek.