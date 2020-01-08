Sınıfta arkadaşlarıyla tartışan Rojbin, 4'üncü katın penceresinden atladı

Olay, öğle saatlerinde, merkez Yenişehir ilçesindeki Muazzez Sümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. 9'uncu sınıf öğrencisi Rojbin T., henüz bilinmeyen nedenle 4'üncü kattaki sınıfında arkadaşlarıyla tartıştı.