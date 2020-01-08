Sınıfta arkadaşlarıyla tartışan Rojbin, 4'üncü katın penceresinden atladı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde, lise öğrencisi Rojbin T. (14), 4'üncü kattaki sınıfında arkadaşlarıyla tartıştıktan sonra pencereden atladı. Ağır yaralanan Rojbin T., hastaneye kaldırılırken, öğrenci ve öğretmelerin, emniyette ifadelerine başvuruldu.
Giriş Tarihi: 8.1.2020 14:29Güncelleme Tarihi: 8.1.2020 14:54
Olay, öğle saatlerinde, merkez Yenişehir ilçesindeki Muazzez Sümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. 9'uncu sınıf öğrencisi Rojbin T., henüz bilinmeyen nedenle 4'üncü kattaki sınıfında arkadaşlarıyla tartıştı.