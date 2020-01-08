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Sınıfta arkadaşlarıyla tartışan , 4'üncü katın penceresinden atladı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde, lise öğrencisi T. (14), 4'üncü kattaki sınıfında arkadaşlarıyla tartıştıktan sonra pencereden atladı. Ağır yaralanan Rojbin T., hastaneye kaldırılırken, öğrenci ve öğretmelerin, emniyette ifadelerine başvuruldu.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 8.1.2020 14:29 Güncelleme Tarihi: 8.1.2020 14:54
Sınıfta arkadaşlarıyla tartışan Rojbin, 4'üncü katın penceresinden atladı

Olay, öğle saatlerinde, merkez Yenişehir ilçesindeki Muazzez Sümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. 9'uncu sınıf öğrencisi T., henüz bilinmeyen nedenle 4'üncü kattaki sınıfında arkadaşlarıyla tartıştı.

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Sınıfta arkadaşlarıyla tartışan Rojbin, 4'üncü katın penceresinden atladı
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