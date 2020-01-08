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Son dakika haberi: 'da dosyası yeniden açıldı! Şişli'de öldürülen 'ın katili kim?

Televizyon ekranlarının en çok izlenen programlarından 'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. isimli genç kız 5 Haziran 2000'de Şişli'de öldürülmüştü. Çağla'nın katili 20 yıldır bulunamadı eğer katil 6 ay içerisinde bulunamazsa cinayet soruşturması kapanacak. Henüz lise öğrencisiyken hayatının baharında cani katil tarafından öldürülen Çağla'nın annesi dava dosyasının kapanmaması, katilin bulunması için ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'da programına katıldı!

Giriş Tarihi: 8.1.2020 08:03
Son dakika haberi: Müge Anlı'da Çağla Tuğaltay dosyası yeniden açıldı! Şişli'de öldürülen Çağla Tuğaltay'ın katili kim?

Şimdiye dek katili belli olmayan bir çok olayı aydınlatan ve ekibi bu kez olayını aydınlatmaya çalışıyor. Levent Kız Meslek Lisesi'nde okurken etrafında çok sevilen saygılı bir kız çocuğu olarak tanımlanan , İstanbul'un Şişli ilçesinde boğazı kesilerek öldürüldü. Cinayet sonrasında Çağla'nın tırnaklarındaki tüy artıkları ve deri DNA'sı tespit edilen katilin kimliği belirlenemediği için cinayet dosyası faili meçhul olarak kapanmak üzere. Son dakika bilgisine göre Müge Anlı ve ekibi bunun önüne geçmek için soruşturmalara başladı!

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Son dakika haberi: Müge Anlı'da Çağla Tuğaltay dosyası yeniden açıldı! Şişli'de öldürülen Çağla Tuğaltay'ın katili kim?
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