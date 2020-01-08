Son dakika haberi: Müge Anlı'da Çağla Tuğaltay dosyası yeniden açıldı! Şişli'de öldürülen Çağla Tuğaltay'ın katili kim?

Şimdiye dek katili belli olmayan bir çok olayı aydınlatan Müge Anlı ve ekibi bu kez Çağla Tuğaltay olayını aydınlatmaya çalışıyor. Levent Kız Meslek Lisesi'nde okurken etrafında çok sevilen saygılı bir kız çocuğu olarak tanımlanan Çağla Tuğaltay, İstanbul'un Şişli ilçesinde boğazı kesilerek öldürüldü. Cinayet sonrasında Çağla'nın tırnaklarındaki tüy artıkları ve deri DNA'sı tespit edilen katilin kimliği belirlenemediği için cinayet dosyası faili meçhul olarak kapanmak üzere. Son dakika bilgisine göre Müge Anlı ve ekibi bunun önüne geçmek için soruşturmalara başladı!