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Son Dakika haberi: Ülkeyi sarsan cinayetinde flaş gelişme! İşte detaylar…

’de tarihinde sokak ortasında küçük kızının gözleri önünde eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Emin Bulut olayında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Olayın yaşandığı günden bu yana ülke çapında büyük yankı uyandıran olayında küçük kızı F.B.V.’nin gözleri önünde eski eşi tarafında boğazından bıçaklanarak canice öldürülen ve “ölmek istemiyorum” şeklindeki sözleri tüm ’nin aklına kazınan talihsiz kadının ölümünde ihmalleri bulunanlar için başlatılan idari soruşturma da sonuçlandı. İşte son dakika haberinin tüm detayları…

Giriş Tarihi: 8.1.2020 23:39 Güncelleme Tarihi: 8.1.2020 23:39
Son Dakika haberi: Ülkeyi sarsan Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme! İşte detaylar…

Kırıkkale ilinde küçük kızının gözleri önünde sokak ortasında eski eşi Fedai Varan tarafından acımasızca katledilen Emine Bulut'un öldürülmesine ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. "Ölmek istemiyorum" şeklindeki bağırışları tüm Türkiye'nin yüreklerini dağladığı olayda, küçük kızlarının gözleri önüne boğazını keserek öldüren cani eski eş Fedai Varan'a müebbet hapis cezası verilmişti. Öte yandan talihsiz kadının ölümünde ihmalleri bulunan görevlilere ilişkin yapılan idari soruşturma da tamamlandı.

İşte son dakika haberine ilişkin tüm bilgiler…

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Son Dakika haberi: Ülkeyi sarsan Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme! İşte detaylar…
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