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Son Dakika haberi: Ülkeyi sarsan iğrenç olay! 12'si kadın 15 kişiye...

Polonya'nın Krakow şehrinden gelen son dakika haberi şaşkına çevirdi. Krakow'da bir belediyeye bağlı olarak çalışan tiyatroda meydana gelen iğrenç olay tüm ülkede yankı buldu. Tiyatronun 20 yıllık direktörü olan ile ilgili o iddialar yüz kızartan türden. Savcılık tarafından Henryk Jacek Schoen'in evinde de arama yapıldığı belirtilirken, mide bulandıran olaya ilişkin 12'si kadın 15 kişinin de ifadesine başvurulduğu bildirildi. İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar...

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 8.1.2020 19:00 Güncelleme Tarihi: 8.1.2020 19:04
Son Dakika haberi: Ülkeyi sarsan iğrenç olay! 12'si kadın 15 kişiye...

Polonya'ya bağlı Krakow şehrinde yer alan belediye bağlı Bagatela Tiyatrosundan gelen son dakika haberi duyanların midesini bulandırdı. Krakow'da yer alan belediye tiyatrosunda 20 yıldır direktörlük yapan Henryk Jacek Schoen'e ilişkin mide bulandıran bir iddia ortaya atıldı. Yüz kızartan bu iddialar karşısında Krakow savcılığı emriyle direktör Henryk Jacek Schoen'in evinde arama da yapıldı. Öte yandan konuyla ilgisi bulunan 12'si kadın 15 kişinin de ifadesi alındı. İşte son dakika haberine ilişkin tüm bilgiler...

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Son Dakika haberi: Ülkeyi sarsan iğrenç olay! 12'si kadın 15 kişiye...
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