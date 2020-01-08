Kurban ve Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor? Üç aylar ne zaman başlayacak? İşte 2020 Diyanet takvimi!

Diyanet yeni yılın takvimini yayımlandı. Vatandaşlar yeni yılda resmi ve dini tatilleri araştırıyorlar. Hem ibadetlerini yerine getirebilmek hem de tatil planlarını uygulamak hem de dinlenmek için bir sürü fırsatın doğduğu bu dönem özellikle çalışanlar ve öğrenciler için bir fırsat. İslam alemi açısından oldukça önemli sayılan üç aylar Ocak ayına girmemiz ile de merak edildi. Receb ayı ile başlayıp Şaban ayı ile devam edip ardından Ramazan ayında oruçlar tutulduktan sonra sona eren üç aylar ne zaman başlayacak? Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek? Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 takvimini yayınladı.

İşte o detaylar!