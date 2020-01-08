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Kurban ve ne zaman başlıyor? başlayacak? İşte 2020 takvimi!

Müslüman alemi açısından oldukça önemli kabul edilen üç aylar merakla bekleniyor. İbadetlerin yapıldığı ve kandil günlerinin idrak edildiği zaman dilimi olarak kabul edilen üç aylar Receb ayı ile başlıyor, Şaban ayının ardından Ramazan ayında oruçlar tutulduktan sonra sona eriyor. Vatandaşlar yeni yılın dini günler takvimini merak ederken aynı zamanda ramazan ve tarihlerini de sorguluyor. Özellikle çalışanlar ve öğrenciler için önemli olan bu konu hem vatandaşların dinlenmelerini sağlayacak, hem ibadetlerini yerine getirmelerine vesile olacak hem de tatil planları yapanlar için ise bir fırsat doğacak. Bu bağlamda; başlayacak? Kurban ve ne zaman idrak edilecek? İşte 2020 takvimi!

Giriş Tarihi: 8.1.2020 09:28 Güncelleme Tarihi: 8.1.2020 09:29
Kurban ve Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor? Üç aylar ne zaman başlayacak? İşte 2020 Diyanet takvimi!

yeni yılın takvimini yayımlandı. Vatandaşlar yeni yılda resmi ve dini tatilleri araştırıyorlar. Hem ibadetlerini yerine getirebilmek hem de tatil planlarını uygulamak hem de dinlenmek için bir sürü fırsatın doğduğu bu dönem özellikle çalışanlar ve öğrenciler için bir fırsat. İslam alemi açısından oldukça önemli sayılan üç aylar Ocak ayına girmemiz ile de merak edildi. Receb ayı ile başlayıp Şaban ayı ile devam edip ardından Ramazan ayında oruçlar tutulduktan sonra sona eren başlayacak? Ramazan ve ne zaman idrak edilecek? Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 takvimini yayınladı.

İşte o detaylar!

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Kurban ve Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor? Üç aylar ne zaman başlayacak? İşte 2020 Diyanet takvimi!
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