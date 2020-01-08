Uçak pistten çıktı uçuşlar aksadı

BUGÜN NELER OLDU

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda dün saat 09.30 sıralarında Sharjah-İstanbul seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, inişinin ardından pistten çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Uçaktaki 164 yolcu güvenli bir şekilde tahliye edildi. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan gerçekleştirilecek seferler bugün 06.00'ya kadar ertelendi. Sabiha Gökçen'e gelen 6 uçuştan 5'i İstanbul Havalimanı'na biri ise Ankara'ya yönlendirildi. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki meydan kapalılığı nedeniyle yolcuların mağduriyetini gidermek için İstanbul Havalimanı'ndan 20 ek sefer planladıklarını bildirdi.