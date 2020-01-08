Ayşe Karaman’ın annesinden tepki: Kızımı ilaç bağımlısı yaptı

Ankara'da anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın (25) ölümünden sorumlu tutulan doktor Özgür Tarhan, ikinci kez hâkim karşısına çıktı. Anne Feride Karaman, "Kızımı ilaç bağımlısı yapıp öldürdü" dedi. Anestezi teknikeri Ayşe Karaman (25), geçen yıl 29 Temmuz sabahı, erkek arkadaşı Uzman Dr. Özgür Tarhan'ın (46) Çankaya'daki evinde ölü bulundu. İncelemede, genç kızın yanında "propofol" etken maddeli anestezi ilaçları bulundu. Doktor Özgür Tarhan hakkında "tasarlayarak öldürmek"ten dava açıldı. Dün görülen duruşmada tanık olarak dinlenen Ayşe Karaman'ın arkadaşı Tuğçe A. ölüme yol açan propofol ilacıyla ilgili çarpıcı iddialarda bulundu. Tuğçe A., Ayşe Karaman'ın daha önce kendisine Dr. Özgür Tarhan tarafından propofol ilacı enjekte edildiğini söylediğini belirtti. Tuğçe A. ayrıca "Bana, 'Ankara'da doktor O.K. diye biri varmış. Bunun epilasyon merkezinde Özgür para karşılığında isteyenlere bu ilacı enjekte ediyormuş, hatta orada biri bu nedenle ölmüş ama üstünü kapatmışlar' dedi" ifadelerini kullandı. Ayşe Karaman'ın annesi Feride Karaman ise şunları söyledi: "Bu dava, uçkur davasıdır. Yaşlı kurt avını yakaladı, parçaladı, böldü ve yedi. Benim kızımı ilaç bağımlısı yaptı. Kendisine bağımlı hale getirdi. Benim kızım Sercan'ı seviyordu. Ben kızımı telli duvaklı gelin yapmak istiyordum. Ama toprağa verdim."

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