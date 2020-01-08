Yılbaşında Rus turiste cinsel istismara 7 yıl 9 ay hapis

2019 yılı yılbaşı gecesi Erciyes Kayak Merkezi'nde faaliyet gösteren otelde meydana gelen olayda, otel personelinin oğlu Doğukan D, yılbaşı tatili için ailesiyle birlikte gelip otelde konaklayan Rusya uyruklu M.B. ile tanıştı. Doğukan D, yılbaşı gecesi M.B.'ye cinsel istismarda bulundu. Kızın şikayeti üzerine gözaltına alınan Doğukan D, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'cinsel istismar' suçlarından tutuksuz yargılanan Doğukan D, karar duruşmasında hazır bulundu. Son sözü sorulan sanık, "Önceki ifadelerimi tekrar ediyorum, beraatımı istiyorum" dedi.

TUTUKSUZLUK KARARI ÇIKTI

Mahkeme heyeti, sanık Doğukan C'ye, 'cinsel istismar' suçundan 4 yıl 5 ay, 'hürriyeti yoksun kılma' suçundan 3 yıl 4 ay olmak üzere toplam 7 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Yargıtay süreci dikkate alınarak sanığın tutuksuzluk halinin devamına karar verildi.