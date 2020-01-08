"Zevk için yaptım" demişti, mahkemede ise "Silah yanlışlıkla ateş aldı" dedi

Olay 15 Kasım 2018 tarihinde meydana geldi. Sabah 07.00 sıralarında Yeniceköy 1000 Konutlar'da ikamet eden Yusuf Candar, evinin kapısı kırılarak içeri giren bir şahıs tarafından silahla vuruldu. İsminin Karaman A. olduğu ileri sürülen saldırgan kayıplara karıştı. Silah sesleri üzerine gelen komşuları Candar'ı kanlar içerisinde yerde yatar vaziyette buldu. Hemen olay 112 ve jandarma ekiplerine haber verildi. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yusuf Cavdar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından jandarma ekipleri her yerde zanlı Karaman A'yı ararken, bu kez silah sesleri Mobilya Sanayi Bölgesi 8. Sokak'tan geldi. Sabah silahla Yavuz Candar'ı yaralayan şahıs, akşam saatlerinde oğlu Yavuz Candar'ın (34) işyerine ismi öğrenilemeyen bir kişiyle giderek tartıştı. Çıkan tartışama kapının girişinde Karaman A, yanında getirdiği silahla Yavuz Candar'ı vurarak yaya olarak kayıplara karıştı. Ağır yaralanan genç adam ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Cinayetin ardından Karaman A'nın yanında bulunan ve ismi öğrenilemeyen şahısla birlikte olay yerinden yaya olarak ayrılması işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay ardından Karaman A. ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın sağlık kontrolünde basın mensuplarının neden vurdunuz sorusu üzerine, "Zevkten" diye cevap vermesi dikkat çekmişti. Adliye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kahraman A'nın İnegöl Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Hakkında 'adam öldürmek' ve 'adama yaralamak' suçlarından müebbet ve 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılan Karaman A, silahın yanlışlıkla ateş aldığını, öldürme kasdının olmadığını illeri sürdü. Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 27 Şubat tarihine erteledi.

BUGÜN NELER OLDU