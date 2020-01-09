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3 sene boyunca 'ejderha boynuzu' ile yaşadı

3 senedir kanserle mücadele eden 50 yaşında bir adamın sırtından tam tamına 12 cm'lik tümör çıkartıldı.

Giriş Tarihi: 9.1.2020 23:48 Güncelleme Tarihi: 9.1.2020 23:58
3 sene boyunca 'ejderha boynuzu' ile yaşadı

LiveScience'da yer alan habere göre 3 yıl önce cilt kanseri teşhisi konulan adamın sırtında 12 cm'lik alan büyümeye başladı. Kaba bir lezyona dönen cilt sertleşerek kahverengimsi sarı bir renge döndü. Adamın beline kadar ulaşan lezyon doktorlar tarafından cerrahi işlemle alındı. Lezyona 'ejderha boynuzu' adı verildi. Kutanöz boynuzlar olarak bilinen bu konik yapılar, oldukça yoğun keratin içeriyor. Vücudun hemen hemen her yerinde oluşabilen bu lezyonlar genellikle 60 yaşından büyük kişilerde ve düzenli olarak güneş ışığına maruz kalan ciltlerde oluşur. Kutanöz boynuzlar genellikle cilt kanserine bağlıdır, ancak bu boynuz vakaların sadece yüzde 16'sında da meydana gelir.

Ailedeki kanser öyküsü açık tonda ten rengi, sigara kullanımı, yaşın ilerlemesi ve aşırı şekilde güneşe maruz kalma bu boynuzun büyümesini tetikliyor. Kutanöz boynuzlar tipik olarak bu hastanın sırtında bulunandan çok daha küçüktür.

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3 sene boyunca 'ejderha boynuzu' ile yaşadı
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