36 yılda üç canını yitirdi

ABD'li iş adamı Randolph Ward Mays'un oğulları Emre ve Sinan arasında Göktürk'te çıkan tartışma sonrası yaşanan facianın yankısı sürüyor. Bir başka kavgadan husumetlisi olduğunu zannederek 17 yaşındaki Emre Tyler Mays'ı bıçakla öldüren Akın Kutlu tutuklandı. En büyük acıyı ise gözünün önünde oğlunu kaybeden Figen Mays yaşadı. Figen Mays, 36 yıl içinde 3 canını yitirdi. 1984'te lise mezuniyeti gününde annesi trafik kazasına, 1988'de ise İTO Başkanı olan babası Niyazi Adıgüzel bir avukat tarafından işlenen cinayete kurban gitti. Talihsiz kadın önceki akşam da oğlunu hayatının baharında kaybetti, ardından ise "Biricik oğlum elimizden uçup gitti. Kelimeler yetersiz" diye yazdı. Gıda ve şarap sektöründe faaliyet gösteren dünyaca ünlü ADCO şirketinin sahipleri ABD'li Randolph Ward Mays ve eşi Figen Adıgüzel Mays'in oğlu Emre Tyler Mays (17) dün son yolculuğuna uğurlandı.

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'POLİSLERDEN ŞİKÂYETÇİYİM'

İddiaya göre Emre ile ağabeyi Sinan, ortak kullandıkları otomobil nedeniyle önceki akşam tartıştığı sırada ağabey kardeşini darp etti. Olay yerine polis ve ambulans çağırıldı. Darp raporu alınması için Emre ve annesi ambulansla Şişli Etfal Hastanesi'ne götürüldü. Emre sedyeyle aşağı indirilirken o sırada hastanede yaralı akrabalarını ziyarete gelen Akın Kutlu (22) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Emre'yi babası ve ağabeyine saldıranlardan birine benzettiğini ileri süren Akın Kutlu tutuklandı. Figen Adıgüzel Mays, oğlunun ardından, "Biricik oğlum Emre Tyler Mays elimizden uçup gitti. Kelimeler yetersiz" diye yazdı. Baba ise, "Kaybımızı ve üzüntümüzü anlatacak söz yok" cümlelerini yazdı. Emre Tyler Mays için dün Yeniköy Yeni Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Yakınlarına sarılarak teselli arayan anne ve baba, çocuklarının tabutu cami avlusuna geldiğinde gözyaşlarına boğuldu. Anne Figen Mays, "Son sözü anne oldu. Bıçaklandı. 'Anne, anne' diye bağırdı. 'Sigortamız var' dememize rağmen ambulans bizi Şişli Etfal'in önüne getirdi. İnmeye fırsat olmadan bir saldırgan geldi ve oğluma saldırdı. Erkek şiddetine olaylarına son verecek bir şey yapılması lazım. Polislerin hepsi kaçtı. Bütün polislerden şikâyetçiyim. Polisler 10 metre ötedeydi. O polislerin hepsi de bulunup cezalandırılmalı" dedi. Mays'ın cenazesi tören sonrası Yeniköy Mezarlığı'nda defnedildi.

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ANNESİ KAZA, BABASI CİNAYET KURBANI

Figen Mays'in İTO eski Başkanı olan babası Niyazi Adıgüzel, 1 Haziran 1988'de cinayete kurban gitti. Adıgüzel ile gazeteci Mevlit Işık ve mimar Davut Çelik, Ankara'daki bir otelde avukat Kürşat Özkan tarafından silahla öldürüldü. Adıgüzel o gün kızı Ülgen'in okul gecesine katılmak üzere İstanbul'a gelme hazırlığı yapıyordu. Mays'in annesi de 1984'te trafik kazasında hayata veda etti. Annesi o gün kızı Figen'in lise mezuniyeti için heyecan yaşıyordu. Haberler SABAH'ta yer bulmuştu.



BİR POLİS AÇIĞA ALINDI

Başkasına benzetilerek öldürülen 17 yaşındaki Emre Tyler Mays cinayetinde bir polis açığa alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, hastane kameraları incelendiğinde olay yerinde saldırıyı görmesine rağmen hızlı müdahalede bulunmayan polis memuru O.C.'nin ihmali olup olmadığının tespit edilmesi amacıyla açığa alındığı ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi.