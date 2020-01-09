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4'üncü kattaki sınıfın penceresinden atlayan , hayati tehlikeyi atlattı

'ın Yenişehir ilçesinde, arkadaşlarının hırsızlıkla suçlaması nedeniyle 4'üncü kattaki sınıfın penceresinden atlayan liseli T. (14), tedavi gördüğü hastanede hayati tehlikeyi atlattı. Rojbin'in kaburgasında kırıklar olduğu belirtildi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 9.1.2020 17:27

Olay, dün öğle saatlerinde, merkez Yenişehir ilçesindeki Muazzez Sümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. 9'uncu sınıf öğrencisi Rojbin T., sınıfta bir öğrencinin kaybolan cep telefonunu çaldığı yönündeki suçlamalardan sonra 4'üncü katın penceresinden kendisini boşluğa bıraktı. Beton zemine düşüp, ağır yaralanan Rojbin T., ihbarla okula gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi gördüğü hastanede hayati tehlikeyi atlattığı belirtilen Rojbin T.'nin, kaburgasındaki kırıklar nedeniyle ortopedi bölümüne sevk edildiği belirtildi.

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4'üncü kattaki sınıfın penceresinden atlayan Rojbin, hayati tehlikeyi atlattı
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