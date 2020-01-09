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A101 9 Ocak kataloğu ile dev indirimleri bugün kaçırmayın! Haftanın kataloğu tam liste burada!

A101 9 Ocak aktüel ürünleri kataloğu bugün raflarda yerini aldı! 9 Ocak tarihinden itibaren raflarını yenileyecek olan market zinciri her hafta müşterilerine hem ekonomik hem de kaliteli ürünler sunuyor. Haftanın kataloğunda teknoloji fırsatları dikkat çekerken Samsung Full HD TV, HI-Level Full Hd Smart LED TV ve Xiaomi Redmi 8 cep telefonu mağazalardan uygun fiyata satın alınabilecek Binlerce kişinin internet üzerinden her hafta takip ettiği market zinciri Perşembe günleri yeni ürünlerle tüketicileri ile buluşuyor. Peki, kataloğunda bu hafta hangi ürünler var? İşte, 9 Ocak A101 aktüel ürünler kataloğu listesi...

Giriş Tarihi: 9.1.2020 08:59
A101 9 Ocak kataloğu ile dev indirimleri bugün kaçırmayın! Haftanın A101 aktüel ürünler kataloğu tam liste burada!

A101 aktüel ürünleri bugün binlerce kişiyi sevindirecek indirimlerle raflarda yerini aldı! Müşterilerine sunduğu fırsat ürünleri ile adından söz ettiren market zincirtile müşterilerini memnun eden marketler arasında yerini alan marka Türkiye'nin neredeyse her yerinde vatandaşlara hizmet veriyor. Bu hafta; televizyon, telefon, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi gibi farklı çeşitlerle tüketicilerinin karşısına çıkacak olan market zinciri ile alakalı olarak A101 aktüel ürünler kataloğu araştırılmaya devam ediyor. Peki, 9 Ocak A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta hangi ürünler var? İşte cevabı…

A101 9 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA!

Aşağıda yer alan görsele tıklayarak 9 Ocak tarihinden itibaren marketlerde yerini alacak olan fırsat ürünlerinin kataloğuna erişebilirsiniz…

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A101 9 Ocak kataloğu ile dev indirimleri bugün kaçırmayın! Haftanın A101 aktüel ürünler kataloğu tam liste burada!
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