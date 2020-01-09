AVM’de yangın faciası: 2 ölü

BUGÜN NELER OLDU

Amasya'nın Merzifon ilçesindeki bir alışveriş merkezinde çıkan yangında dumandan etkilenen 6 kişiden 2'si hayatını kaybetti. Cumhuriyet Caddesi'ndeki 5 katlı alışveriş merkezinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumandan etkilenen 4 kişi ile AVM'deki işyerlerinde mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra Merzifon Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Yangın sırasında işyerlerinde mahsur kalan Derya Kuşbudu (42) ile Çağlayan Yağmur Köse (27) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Dumandan etkilenen 4 kişiden Aşkın Bayraktar'ın ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesine sevk edildiği, 3 kişinin ise yoğun bakım servisinde tedavilerinin sürdüğü belirtildi.