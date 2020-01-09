Başakşehir’de sahte alkol imalathanesine baskın!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "Sahte Alkol İmalatı" kapsamında ilçede denetimler yapıldı. Başakşehir İlçesi'nin Tahtakale Mahallesi'nde saat 18.00 sularında gerçekleştirilen umuma açık yer denetimleri esnasında şüphe üzerine bir iş yerinde aramalar yapıldı.

149 TANE ŞİŞE RAKI, DÖRT ALKOLLÜ BİDON ELE GEÇİRİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü polis memurları, çeşitli boy, ebat ve hacimlerdeki şişelerde 149 tane rakı, dört tane 30 litrelik alkol dolu bidon, çok sayıda alkol şişesi etiketi ve bandrol ele geçirildi. Şüpheliler Ramazan K. ve Yusuf A. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan "5607 sayılı kanuna muhalefet" suçundan işlem yapılan şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı.