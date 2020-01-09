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şiirleri ve sözleri! En güzel, resimli !

Türk şair ve yazar şiirleri ve sözleriyle birlikte hafızalara kazınmıştır. Aynı zamanda ölümünün 30.yılında anılan asıl adı Cemalettin Seber olan şairimiz ikinci yeni şiirin öncüsüdür. Üvercinka", "Uzaktan Seviyorum Seni" ve "Sevda Sözleri" şiirleriyle çok yönlü, yaratıcı kişiliğini ortaya çıkarmıştır. Cemal Süreya’yı anmak için; ve sözleri en çok arananlar listesinde yer alıyor. Geriye bıraktığı eserleri ile unutulmayan Süreya’nın başarılar ve zorluklarla dolu bir hayatı vardı. Yıllar geçse de her kesime hitap eden şiirleri ile bizlere ilham olan Cemal Süreya’nın en güzel ve resimli şiirleri ilgili bilgileri haberimizde bulabilirsiniz...

Giriş Tarihi: 9.1.2020 14:57
Cemal Süreya şiirleri ve sözleri! En güzel, resimli Cemal Süreya şiirleri!

Türk edebiyatının önemli isimlerinden 30 yıl önce bugün hayata gözlerini yummuştu. Türk şiirinde modernist bir hareket olan İkinci Yeni şiirinin öncü şairlerinden Süreya ömrünü edebiyata adamıştır. Bu anlam dolu günde usta şair Cemal Süreye şiirleri ve sözleri en çok aranan başlıklar arasında yer aldı. Tam adı Cemalettin Seber olan şairin en unutulmaz şiirleri ise "Üvercinka", "Göçebe", "Beni Öp Sonra Doğur Beni", "Uçurumda Açan", "Sıcak Nal" olmuştur. Arkadaşlarınıza, eşine ve dostunuza göndermek isteyeceğiniz en güzel, kısa ve uzun resimli Cemal Süreya şiirlerini haberimizde derledik.

CEMAL SÜREYA ŞİİRLERİ VE SÖZLERİ

Türk edebiyatının unutulmaz efsanesi ve sözleriyle birlikte anılıyor. Haberimzde, usta şair Cemal Süreya'nın şiirlerine dair merak edilenlere erişebilirsiniz.

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Cemal Süreya şiirleri ve sözleri! En güzel, resimli Cemal Süreya şiirleri!
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