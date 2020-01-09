Cemal Süreya şiirleri ve sözleri! En güzel, resimli Cemal Süreya şiirleri!

Türk edebiyatının önemli isimlerinden Cemal Süreya 30 yıl önce bugün hayata gözlerini yummuştu. Türk şiirinde modernist bir hareket olan İkinci Yeni şiirinin öncü şairlerinden Süreya ömrünü edebiyata adamıştır. Bu anlam dolu günde usta şair Cemal Süreye şiirleri ve sözleri en çok aranan başlıklar arasında yer aldı. Tam adı Cemalettin Seber olan şairin en unutulmaz şiirleri ise "Üvercinka", "Göçebe", "Beni Öp Sonra Doğur Beni", "Uçurumda Açan", "Sıcak Nal" olmuştur. Arkadaşlarınıza, eşine ve dostunuza göndermek isteyeceğiniz en güzel, kısa ve uzun resimli Cemal Süreya şiirlerini haberimizde derledik.

CEMAL SÜREYA ŞİİRLERİ VE SÖZLERİ

Türk edebiyatının unutulmaz efsanesi Cemal Süreya şiirleri ve sözleriyle birlikte anılıyor. Haberimzde, usta şair Cemal Süreya'nın şiirlerine dair merak edilenlere erişebilirsiniz.