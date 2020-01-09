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hutbesi tarafından yayınlandı! 10 Ocak bu haftaki Cuma hutbesi konusu ne? İşte detaylar...

İşleri Başkanlığı’nın Müslüman vatandaşlar için oldukça önemli öğütler ve bilgiler sunan Hutbesi yayına alındı. Öte yandan hutbede bu hafta hangi konuların işlendiği ile konusunu merak eden Müslümanlar arama motorlarında yoğun olarak diyanet Cuma hutbesi konusu nedir? şeklinde sorularla yoğun araştırmalarına hızla devam ediyor. En güncel haberleri sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, konusu nedir? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 10.1.2020 01:42 Güncelleme Tarihi: 10.1.2020 01:42
Cuma hutbesi Diyanet tarafından yayınlandı! 10 Ocak bu haftaki Cuma hutbesi konusu ne? İşte detaylar...

Haftalık olarak İşleri Başkanlığı'nın kaleme aldığı ve müslüman vatandaşlar için kıymetli bilgi ve öğütler sunan 10 Ocak Hutbesi yayınlandı. Hutbenin 10 Ocak Cuma gününde hangi konuları işlediğini merak eden müslümanlar arama motorlarında yoğun olarak diyanet konusu nedir? sorusuyla araştırmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı Cuma hutbesi konusu nedir? İşte 10 Ocak Cuma hutbesi konusu ile diğer tüm bilgiler…

CUMA HUTBESİ YAYINLANDI! DİYANET 10 OCAK CUMA HUTBESİ KONUSU NEDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 10 Ocak Cuma Hutbesini haberimizden okuyabilirsiniz…

İşte detaylar;

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Cuma hutbesi Diyanet tarafından yayınlandı! 10 Ocak bu haftaki Cuma hutbesi konusu ne? İşte detaylar...
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