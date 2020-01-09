Cuma hutbesi Diyanet tarafından yayınlandı! 10 Ocak bu haftaki Cuma hutbesi konusu ne? İşte detaylar...

Haftalık olarak Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kaleme aldığı ve müslüman vatandaşlar için kıymetli bilgi ve öğütler sunan 10 Ocak Cuma Hutbesi yayınlandı. Hutbenin 10 Ocak Cuma gününde hangi konuları işlediğini merak eden müslümanlar arama motorlarında yoğun olarak diyanet 10 Ocak Cuma hutbesi konusu nedir? sorusuyla araştırmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı Cuma hutbesi konusu nedir? İşte 10 Ocak Cuma hutbesi konusu ile diğer tüm bilgiler…

CUMA HUTBESİ YAYINLANDI! DİYANET 10 OCAK CUMA HUTBESİ KONUSU NEDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 10 Ocak Cuma Hutbesini haberimizden okuyabilirsiniz…

İşte detaylar;