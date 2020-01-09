Diyanet TV ile Hac kuraları çekilişi canlı izle! 2020 hac kura çekilişi canlı izle

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan 2020 hac kura çekilişi için en önemli gün geldi. Kutsal topraklara giderek İslam dininin en önemli şartlarından birisini yerine getirmek isteyen milyonlarca hacı adayı, bugün gerçekleşecek olan kura sonuçlarını yakından takip ediyor. Zira, ülkemizde milyonlarca vatandaş tarafından buna başvuru yapılırken; kimlerin bu hakka sahip olacakları bugün belli olacak. DİB Konferans Salonu'nda elektronik ve noter huzurunda gerçekleşecek kura sonuçları da canlı izlenebilecek. Bu doğrultuda, Diyanet TV'den 'Hac kura çekilişi canlı izle' başlığı altında o anlar naklen aktarılacak.

DİYANET TV FREKANS AYARLARI 2020

Bugün gerçekleşecek olan hac kuraları, internet üzerinden olduğu gibi televizyonda da aktarılacak. Uydu alıcılarında bu kanala sahip olmayan vatandaşlar, Diyanet TV frekans bilgileri konusunda da araştırmalarını gerçekleştiriyor.

DİYANET TV İLE HAC KURALARI ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE!

Sizler için hazırladığımız haberimizden, Diyanet TV frekans ayarları ile 2020 hac kura çekili canlı izle hakkında bilgi edinebilir; konuya yönelik tüm detayları öğrenebilirsiniz.