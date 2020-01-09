Doğum çantasında olması gereken malzemeler nelerdir? Doğum çantası hazırlama listesi

Doğum çantasında neler olmalı? Sorusu vatandaşlar tarafından sıkça araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Ebeveynler bebeklerine kavuşmadan önce doğum çantası listesini hazırlarlar. Hastaneye gitmeden önce çantada bulundurulması gereken malzemeleri yanlarında bulundururlar. Bebek için hastane hazırlıklarında kusmuk bezi, bebek bezi, ıslak mendil ve pişik önleyici krem bulundurmak zorundadırlar. Doğum öncesi ve sonrası ise en önemlisi hastanede bebeğin mikrop kapmamasıdır. Peki Doğum çantasında neler olmalı? Doğum çantası listesi!

DOĞUM ÇANTASINDA NELER OLMALIDIR?

Doğum çantası uzmanlara göre, hamileliğin 32. haftasından itibaren hazırlanmalıdır. Bu da gebeliğin 8. ayına denk gelir. Doğum çantası hazırlarken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta ihtiyaçlar doğrultusunda hareket etmektir. Kış günü için bebeğin üzerine bir de battaniye gerekir. Doğum yaz ayında ise bebeğe sadece ince bir üst ve şapka, ellerine eldiven ve alt bezi yeterli olacaktır.

DOĞUM ÇANTASI HAZIRLAMA LİSTESİ

Doğum çantası hazırlama listesinde; Önden iliklenen 3 adet tüm vücut tulumu, çorap, eldiven ve şapka ve battaniye dahil eve gidiş giysisi, bebek mendilleri, yeni doğan için yapılmış yaklaşık 20-30 bebek bezi, yedek zıbın.

Anne ve babalar için ise; Yiyecek ve içecek gibi gıda ürünleri. Kamere, şarj, terlik, havlu ve sabahlık gerekiyor. Anne için özellikle göğüs pedi, kişisel bakım için gerekli malzemeler, hastaneden çıkarken giyeceğiniz kıyafet ve ayakkabılar, nüfus cüzdanı ve sağlık sigorta kartı , göğüs ucu kremi bulundurulmalıdır.

DOĞUM ÇANTASI NE ZAMAN HAZIRLANMALIDIR?

Doğum çantası doğumdan yaklaşık iki hafta öncesinde hazırlanması gerekir. Hamileliğin 32.haftasından itibaren doğum çantası hazırlamak uygundur.

DOĞUMDA ANNE İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELER?

Göğüs pedleri, emzirme sütyeni,

Bir emzirme örtüsü

Bir şal ya da sabahlık,

Terlikler,

Telefon ve şarj cihazı,

Dudak kremi,

Doğum planı

Hastane dosyası notları.

Tuvalet ve kozmetik malzemeleri,

Vücut losyonu veya masaj yağı,

Eve giderken giymek için rahat giysi gerekiyor.

DOĞUMDA BEBEK İÇİN GEREKLİ MALZEMELER;

Islak mendil

Biberon (Yenidoğanlar için olmalıdır.)

Pişik kremi

Bebeğin kusması durumunda ağzını sileceğiniz yumuşak kumaş mendiller

Bebek bezi

Çarşaf

Kirli torbası

Portbebe, ana kucağı ya da araba koltuğu

1 adet banyo havlusu