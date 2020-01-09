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şifresi alma: E-devlet şifresi nasıl alınır? İnternetten alınır mı?

Vatandaşa en kolay ve en hızlı şekilde hizmetin en etkili yollarından bir tanesi oluyor. Kaliteli, kesintisiz ve güvenilir olması ile de milyonlarca vatandaşın kullandığı bu sistem üzerinden hemen hemen her işlem halledilebiliyor ve gerekli bilgiler edinilebiliyor. T.C kimlik numarası ve kişisel şifre ile her işlemin halledilmesinin sağlanması hem kurumlarda çalışanlara kolaylık sağlarken hem de vatandaşlar internet yolu üzerinden kaliteli ve güvenilir şekilde kişisel işlerini halledebiliyorlar. Kamu hizmetlerinin vatandaşa elektronik ortamdaki adres üzerinden hizmet sunulmasını amaçlayan e-Devlet şifresi nasıl ve nereden alınır? işlemleri adım adım burada!

Giriş Tarihi: 9.1.2020 09:59 Güncelleme Tarihi: 9.1.2020 10:02
E-devlet şifresi alma: E-devlet şifresi nasıl alınır? İnternetten alınır mı?

Kamu hizmetlerinin vatandaşlara en güvenilir, kolay ve elektronik ortamda tek bir adresi üzerinden sunulması işlemi üzerinden karşılanıyor. Her zaman ve erişime her an açık internet sitesi vatandaşların pek çok konuda bilgi edinmesine, işlemlerini sağlamasına ve kısa yoldan halletmesine yardımcı oluyor. Kesintisiz, etkili ve güvenli yoldan vatandaşa bilgilerin ulaştırılması bu alanın etkili olmasını gözler önüne seriyor. T.C. kimlik numarası ve kişisel şifre ile giriş sağlanabilen sisteme giriş için de beş farklı yöntem bulunmaktadır. Mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı ve internet bankacılığı ile de giriş yapılabilen e-Devlet şifresi nasıl alınır? işlemleri!

E-DEVLET ŞİFRESİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Vatandaşların en güvenilir, kesintisiz ve elektronik ortamda işlerini halledebilmesi için kullanılan sistem e-devlet girişi merak ediliyor. Kimlik numaraları ve kişisel şifreleri ile giriş yapılabilecek sistem ile ilgili detaylı bilgilere haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz.

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E-devlet şifresi alma: E-devlet şifresi nasıl alınır? İnternetten alınır mı?
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