Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > FETÖ şüphelisi Ukrayna'ya kaçmak isterken yakalandı

FETÖ şüphelisi 'ya kaçmak isterken yakalandı

Adana merkezli 8 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden eski askeri okul öğrencisi B.M.'nın 'ya kaçmak isterken İstanbul'da havalimanında yakalandığı ortaya çıktı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 9.1.2020 11:10
FETÖ şüphelisi Ukrayna'ya kaçmak isterken yakalandı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında eski polis akademisi ve askeri okul öğrencileri ile örgütün askeri mahrem yapılanmasında yer aldığı öne sürülen 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. 7 Ocak'ta Adana, İstanbul, Ankara, Tekirdağ, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Bitlis'te düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler Adana Emniyet Müdürlüğü'ne sorguya alındı. İstanbul'da gözaltına alınan örgütün askeri mahrem yapılmasında yer aldığı öne sürülen B.M.'nin Ukrayna'nın başkenti Kiev'e kaçmak isterken polis tarafından uçağa binmek üzereyken yakalandığı ortaya çıktı. B.M.'nin babası ve kardeşinin de daha önce FETÖ/PDY'den gözaltına alınıp tutuklandığı belirtildi.
Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
FETÖ şüphelisi Ukrayna'ya kaçmak isterken yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN