Garanti Bankası çalışma saatleri: 2020 Açılış ve kapanış mesai saati! Garanti BBVA kaçta açılıyor, kapanıyor ve kaça kadar açık?

Garanti BBVA ile işlemlerinizi ister müşteri temsilcisi yardımı, ister internet bankacılığı, isterseniz de en yakın şubelere giderek yapabilirsiniz. Ancak bazı işlemler vardır ki sadece şubeler üzerinden yapılmaktadır. Bu işlemleri yapmak için ise mesai saatleri içerisinde gitmek isteyenler bazı sorulaırn yanıtını araştırıyor. Garanti Bankası saat kaç açılıyor ve kapanıyor? Öğle arası ne kadar ve kaçta kapanıyor? İşte tüm bu soruların cevabı ve 2020 Garanti Bankası açılış, kapanış saati ve tüm çalışma saatleri listesi!

GARANTİ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

Garanti BBVA mesai saatleri içerisinde binlerce şubesi ve personeli ile hizmet sağlamaktadır. Bankacılık işlemlerinizi belirtilen saatler içerisinde en yakın şubelere gidip kolaylıkla yapabilirsiniz. Şubeye gitmeden önce ise sabah açılış, öğle arası ve akşam kapanış saatlerine bu başlık altından göz atabilirsiniz. 2020'nin güncel verilerine göre Garanti Bankası çalışma saatleri için ayrıntıları inceleyiniz.

Garanti Bankası 2020 açılış ve kapanış saati şöyle;

GARANTİ BANKASI SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Sabah açılış: 09:00

Garanti Bankası şubeleri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri sabah 09:00'da hizmet vermeye başlar. Hafta sonları ise Garanti Bankası hizmet vermemektedir.

GARANTİ BANKASI ÖĞLE ARASI KAÇTA KAPANIYOR VE AÇILIYOR?

Öğle Arası: 12:30 – 13:30

Garanti Bankası, 09:00'da başlayan mesainin ardından 12:30'da öğle arası yemek saati nedeniyle 1 saatlik hizmet sağlamamaktadır.

GARANTİ BANKASI SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

Kapanış: 17:00

Kapanış saatleri hemen hemen Türkiye'nin tüm şubelerinde 17:00'dir.

GARANTİ BANKASI MÜŞTERİ HİZMETLERİ DİREK BAĞLANMA

Garanti Bankası'nın müşteri hizmetlerine direk bağlanmak için öncelikle 444 0 333 numarasını çevirmek ile işleme başlayabilirsiniz. Daha sonra sırasıyla;

Sesli komut sistemi sizi karşıladıktan hemen sonra 1 – 3 – 5 tuşlarına basınız. Ardından müşteri hizmetlerine direk bağlanacaksınız.

GARANTİ BBVA İNTERNET BANKACILIĞI İLE HANGİ İŞLEMLER YAPILIR?

Garanti BBVA'nın internet bankacılığı ile şubelere ve ATM'ye gitmeden birçok işleminizi kolaylıkla yapabilirsiniz. 09.15 - 17.15 saatleri içerisinde EFT işlemi ile bu uygulama sayesinde dilediğiniz hesaba transfer yapabilirsiniz. Ekstre görüntüleyebilir, kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Katınızın son hareketlerini ve diğer tüm hareketlerini yine Garanti BBVA sayesinde kolaylıkla görebilirsiniz.