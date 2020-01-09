Hac fiyatları ne kadar, kaç TL? 2020 Diyanet kişi başı hac ücretleri burada

Hac fiyatları ne kadar şeklindeki araştırmalar kura çekimine saatler kala vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılmaya başlamış durumda. Çekiliş sonucunda çıkan isimler pazartesi günü de kesin kayıt işlemlerini halledecek sonrasında ise belirlenen ücretleri yatıracak. Kişi başı olarak belirlenen bu ücretler ise Diyanet İşleri resmi sitesi üzerinden vatandaşlara duyuruldu. Peki, 2020 Hac fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte Diyanet'in açıkladığı kişi başı ücretler ve diğer tüm detaylar…

2020 KİŞİ BAŞI HAC FİYATLARI NE KADAR?

2020 yılı Hac kuraları 9 Ocak Perşembe günü çekiliyor. Kurada Hac kayıt hakkı elde eden hacı adaylarının 13 Ocak Pazartesi sabahı kesin kayıtlarını yaptırabilmeleri için muhakkak e-devlet şifresi almış olmaları gerektiği bildirilirken Hac fiyatları ile ilgili detaylar da belirlendi.

İşte detaylar…