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Hac kayıtları 2020 ne zaman yapılacak? Hac kesin kaydı nasıl ve nereden yapılır?

İslam alemini yakından ilgilendiren Hac kayıtları için geri sayım başladı. tarafından yapılacak olan kuranın ardından 2020 hac kayıtları başlayacak. Müslümanlara farz olan ibadet için maddi gücün yeterli olması gerekiyor. Vatandaşlar kura çekiminin ardından elde ettikleri takdirde www.hac.gov.tr adresindeki "Kesin Kayıt Belgesi" linkinden yönlendirilecek e-devlet portalı üzerinden kimlik doğrulama sistemi yoluyla alabileceklerdir. Peki başlıyor? 2020 Hac kesin kaydı nasıl ve nereden yapılır?

Giriş Tarihi: 9.1.2020 10:05 Güncelleme Tarihi: 9.1.2020 10:05
Hac kayıtları 2020 ne zaman yapılacak? Hac kesin kaydı nasıl ve nereden yapılır?

tarafından yapılacak olan hac kayıtları tarihi merak ediliyor. Kutsal topraklarda ibadetlerini gerçekleştirmek isteyen yaklaşık iki milyonun üzerinde aday hac kura çekimine katılıyor. Her sene olduğu gibi bu sene de kura çekiminin ardından hac kesin kayıtları başlayacak. Kuranın kendilerine çıkmasını isteyen vatandaşlar kayıtların nasıl ve nereden yapılacağını da sorgulamaya başladı. Yarın yapılacak olan kura çekiminin ardından gözler hac kayıtlarına çevrilecek. Peki başlıyor? 2020 hac kesin kaydı nasıl ve nereden yapılır?

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Hac kayıtları 2020 ne zaman yapılacak? Hac kesin kaydı nasıl ve nereden yapılır?
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