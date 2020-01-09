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2020 sorgulama ekranı erişime açıldı mı? e Devlet ekranı ile belli oldu mu?

binlerce aday tarafından heyecanla bekleniyordu. tarafından saat 10.00'da başlayan çekilişlerin sonuçları bu akşam e devlet ekranı üzerinden ön kayıtlarını yapmış olan kişilere duyurulacak. Maddi gücü yeterli olan Müslümanlara farz kılınan bu ibadet için tam 83 bin 430 kişi kutsal topraklara gitmek için kesin kayıt işlemlerini yapacak. 2 milyondan fazla vatandaşın heyecanla beklediği 2020 hac kura sonuçları sorgulama işlemi için internet üzerinden araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Peki, Diyanet İşleri ile e Devlet ekranı üzerinden sorgulama İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 9.1.2020 16:22 Güncelleme Tarihi: 9.1.2020 16:22
Hac kura sonuçları 2020 sorgulama ekranı erişime açıldı mı? Diyanet İşleri e Devlet ekranı ile Hac kuraları belli oldu mu?

bugün saat 10.00'da çekildi. Başkanlığınca düzenlenen başvuruların sayısı her yıl giderek artarken kontenjan sınırı nedeniyle sadece 83 bin 430 kişi ibadetlerini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidebilecek. Bu akşam açıklanan saatin ardından başvuruda bulunan adaylar e devlet sistemi üzerinden Diyanet 2020 sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilecek. Bu sene 2 milyondan fazla vatandaşın başvuruda bulunduğu bilinirken internet üzerinden araştırmalar sürüyor. Peki, sonuçları sorgulama işlemi nereden ve nasıl yapılır? İşte tüm detaylar…

HAC KURALARI 2020 SORGULAMA EKRANI! HAC KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Kasım ayında alınan başvurulara binlerce aday başvuruda bulundu. Her yıl sadece belirlenen kontenjan sınırındaki kişilerin kura sonucunda belirlendiği 2020 hac kura sonuçları için heyecan dorukta! Haberimizin devamında yer alan linke tıklayarak sonuç sorgulama işlemine ve sonuçların açıklanacağı o saate erişim sağlayabilirsiniz…

Hac kuraları 2020! Diyanet TV ile hac kura sonuçları e-Devlet ile sorgulama burada KURA ÇEKİMİ BAŞLADI

İşte detaylar…

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Hac kura sonuçları 2020 sorgulama ekranı erişime açıldı mı? Diyanet İşleri e Devlet ekranı ile Hac kuraları belli oldu mu?
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