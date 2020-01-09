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ne zaman, saat kaçta çekilecek? Diyanet e Devlet ekranı ile 2020 ve sorgulama sayfası!

ne zaman, saat kaçta çekilecek sorusu binlerce vatandaş tarafından gün içerisinde araştırılmaya devam ediyor. Diyanet İşleri tarafından gerçekleştirilen çekilişlerin sonucunda belli olan isimler kesin kayıt işlemlerini gerçekleştirmelerinin ardından maddi gücü yeterli olan Müslümanlara farz kılınan bu ibadetlerini kutsal topraklarda gerçekleştirecek. 2020 yılında 2 milyon kişiden fazla vatandaşın başvuruda bulunduğu bilinirken hac kuraları 2020 sorgulama nereden ve nasıl yapılacak? Merak ediliyor. Peki, ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili tüm sorularınızın cevabı…

Giriş Tarihi: 9.1.2020 08:29 Güncelleme Tarihi: 9.1.2020 08:30
Hac kuraları ne zaman, saat kaçta çekilecek? Diyanet e Devlet ekranı ile 2020 Hac kura sonuçları ve sorgulama sayfası!

için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yapılan açıklamaya göre bu sene 2 milyondan fazla aday çekilişe katılmak için başvuruda bulunmuştu. İslam dini açısından kutsal olan topraklara gidip ibadetlerini gerçekleştirmek isteyen binlerce vatandaş internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Son günlerde gündemden düşmeyen bu konu ile ilgili tüm detayları haberimizde derledik. Peki, Hac kura 2020 sorgulama işlemi nasıl ve nereden yapılacak? ne zaman çekiliyor? İşte detaylar…

2020 HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK? HAC KURA SONUÇLARI 2020 DİYANET

Diyanet İşleri Başkanlığınca, hac ibadetini yerine getirmek üzere başvuranların sayısının her yıl artması ve kontenjan sınırı nedeniyle 10 sene önce başlatılan katsayılı kura sistemi, hacı adaylarının adil şekilde belirlenmesine imkan sağlıyor.

2020 Yılı Hac Protokolü çerçevesinde, kontenjan 3 bin 430 kişi artırılarak 83 bin 430'a çıkarıldı. Hacca bu yıl gitmek isteyenler, geçen 11 Kasım-13 Aralık'ta ön kayıt başvurularını tamamladı.

Haberimizin devamından 2020 hac kuraları ile ilgili tüm detaylara ve gelişmelere ulaşabilirsiniz…

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Hac kuraları ne zaman, saat kaçta çekilecek? Diyanet e Devlet ekranı ile 2020 Hac kura sonuçları ve sorgulama sayfası!
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