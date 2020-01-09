Hac kuraları ne zaman, saat kaçta çekilecek? Diyanet e Devlet ekranı ile 2020 Hac kura sonuçları ve sorgulama sayfası!

Hac kura sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yapılan açıklamaya göre bu sene 2 milyondan fazla aday çekilişe katılmak için başvuruda bulunmuştu. İslam dini açısından kutsal olan topraklara gidip ibadetlerini gerçekleştirmek isteyen binlerce vatandaş internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Son günlerde gündemden düşmeyen bu konu ile ilgili tüm detayları haberimizde derledik. Peki, Hac kura 2020 sorgulama işlemi nasıl ve nereden yapılacak? Hac kuraları ne zaman çekiliyor? İşte detaylar…

2020 HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK? HAC KURA SONUÇLARI 2020 DİYANET

Diyanet İşleri Başkanlığınca, hac ibadetini yerine getirmek üzere başvuranların sayısının her yıl artması ve kontenjan sınırı nedeniyle 10 sene önce başlatılan katsayılı kura sistemi, hacı adaylarının adil şekilde belirlenmesine imkan sağlıyor.

2020 Yılı Hac Protokolü çerçevesinde, kontenjan 3 bin 430 kişi artırılarak 83 bin 430'a çıkarıldı. Hacca bu yıl gitmek isteyenler, geçen 11 Kasım-13 Aralık'ta ön kayıt başvurularını tamamladı.

Haberimizin devamından 2020 hac kuraları ile ilgili tüm detaylara ve gelişmelere ulaşabilirsiniz…