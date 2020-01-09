Haftanın 10 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu ile büyük indirimleri kaçırmayın! BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesi

BİM Aktüel ürünler kataloğu büyük indirim başladı. Her hafta raflarında yer alan fırsatlar tüketicilerine hem ucuz hem de kaliteli ürünler sunan market zinciri için vatandaşlar araştırmalara başladı. Ocak ayının ikinci haftasınında hangi üründe ne kadar indirim var sorusunun yanıtı belli oldu. Buna göre '' Bu hafta BİM aktüel ürünleri kataloğu listesinde neler var?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Özellikle kışlık giyside ve elektronik ürünlerde dev fırsat indirimi yaşanacak. 10 Ocak'tan itibaren hem çeyiz eksikliklerini tamamlamak isteyenler hem de dolabını zenginleştirmek isteyenler için çok cazip fiyatlar bulunuyor. Haberimizde, 10 Ocak 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu listesine bakabilir, sizlere en yakın market zincirinden keyifli alışverişler yapabilirsiniz.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA! 10 OCAK CUMA

Katalogda son derece çeşitli mutfak ve ev ekonomisi ürünleri bulunurken, soğuk havalar için dolabını zenginleştirmek isteyenler için de kıyafetlerde kaçırılmayacak indirimler yer alıyor. Hemen aşağıdaki görsel aracılığıyla 10 Ocak Cuma BİM kataloğuna hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.