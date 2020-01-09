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Haftanın 10 Ocak aktüel ürünler kataloğu ile büyük indirimleri kaçırmayın! ürünler kataloğu tam listesi

aktüel ürünler kataloğu tam liste halinde yayınlandı. Kurumun resmi sitesi üzerinden yayınlanan katalog vatandaşların yüzünü güldürecek. Her hafta Cuma günü raflarını yenileyen ve özellikle teknolojik aletlerde yapılan indirimlerle tüketicilerin dikkatlerini üzerine çeken market zincirinin 81 ilde de hizmet veriyor. Haftanın ürünler kataloğunda indirimli teknoloji fırsatları öne çıkarken şüphesiz en dikkat çeken ürün ise Meızu Note 8 64 GB cep telefonu oluyor. Hem ucuz hem kaliteli ürünleriyle 10 Ocak’tan itibaren müşteriyle buluşacak olan indirim fırsatları raflara dizilmeye devam ediyor. Cuma günlerinin efsane ürünlerine ek olarak çift kişilik kadife yatak örtüsü, eşofman takımı, erkek kışlık oduncu gömleği, bere yer alıyor. Bu doğrultuda; aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte aktüel ürünler kataloğu TAM LİSTESİ!

Giriş Tarihi: 9.1.2020 09:12 Güncelleme Tarihi: 9.1.2020 09:12
Haftanın 10 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu ile büyük indirimleri kaçırmayın! BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesi

Aktüel ürünler kataloğu büyük indirim başladı. Her hafta raflarında yer alan fırsatlar tüketicilerine hem ucuz hem de kaliteli ürünler sunan market zinciri için vatandaşlar araştırmalara başladı. Ocak ayının ikinci haftasınında hangi üründe ne kadar indirim var sorusunun yanıtı belli oldu. Buna göre '' Bu hafta ürünleri kataloğu listesinde neler var?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Özellikle kışlık giyside ve elektronik ürünlerde dev fırsat indirimi yaşanacak. 10 Ocak'tan itibaren hem çeyiz eksikliklerini tamamlamak isteyenler hem de dolabını zenginleştirmek isteyenler için çok cazip fiyatlar bulunuyor. Haberimizde, 10 Ocak 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu listesine bakabilir, sizlere en yakın market zincirinden keyifli alışverişler yapabilirsiniz.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA! 10 OCAK CUMA

Katalogda son derece çeşitli mutfak ve ev ekonomisi ürünleri bulunurken, soğuk havalar için dolabını zenginleştirmek isteyenler için de kıyafetlerde kaçırılmayacak indirimler yer alıyor. Hemen aşağıdaki görsel aracılığıyla 10 Ocak Cuma BİM kataloğuna hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

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Haftanın 10 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu ile büyük indirimleri kaçırmayın! BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesi
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