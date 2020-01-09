Kafenin asma tavanı çöktü: 6 yaralı

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul'da, AVM içinde bulunan bir kafeteryanın asma tavanının çökmesi sonucu 6 kişi hafif şekilde yaralandı. Olay, dün saat 15.30 sıralarında Beşiktaş Zincirlikuyu'da bulunan bir AVM'de meydana geldi. Bir kafeteryanın dış alanındaki asma tavan kaplaması henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, enkaz altında kalarak çeşitli yerlerinden yaralanan 6 kişi kaldırıldıkları hastanede ayakta tedavi edildi. Olayın ardından AVM'nin güvenlik görevlileri çökmenin yaşandığı bölümü güvenlik şeridi çekerek kapattı. Polis ekipleri ise çevrede inceleme yaptı. AVM yönetiminin yaptığı açıklamada yaşanan çökme olayında son iki gündür İstanbul'da yaşanan çok şiddetli rüzgarın etkili olduğu belirtildi.