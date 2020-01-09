Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > ‘Kasten öldürmeye teşebbüs suçundan ceza verilmeli

‘Kasten öldürmeye teşebbüs suçundan ceza verilmeli

Giriş Tarihi: 9.1.2020
‘Kasten öldürmeye teşebbüs suçundan ceza verilmeli
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 19 yaşındaki Berfin Özek'in yüzüne asit dökerek sağ gözünü kaybetmesine ve yüzünün bir bölümünün yanmasına neden olan sanık Ozan Çeltik'e verilen 12 yıl 18 ay hapis cezasına tepki gösterdi. Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Berfin Özek'in maruz kaldığı saldırının davasında "kasten yaralama" suçundan ceza verilmesinin kamu vicdanını yaralayacağına inandıklarını belirtti. Selçuk, karara karşı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırma istemiyle istinaf yoluna başvuracaklarını bildirdi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Kasten öldürmeye teşebbüs suçundan ceza verilmeli
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN