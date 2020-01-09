Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Kazıda bulduğu top mermisini sattılar, parasıyla kebap yediler!

Kazıda bulduğu top mermisini sattılar, parasıyla kebap yediler!

'ın Kilimli ilçesinde inşaatı devam eden Kaymakamlık binasında yapılan kazıda bulundu. Kazıda buldukları top mermisini hurdacıya satan çalışanlar aldıkları parayla kebap yemeye gitti. Hurdadan aldığı parayla kebap yemeye giden çalışanlar yapılan soruşturma sonrasında ifade vermek için kebapçıdan karakola gitmek zorunda kaldı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 9.1.2020 19:00 Güncelleme Tarihi: 9.1.2020 19:14
Kazıda bulduğu top mermisini sattılar, parasıyla kebap yediler!

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde yapımı devam eden İlçe Kaymakamlık inşaatında ekiplerin kazı yaptığı sırada çalışanlar tarafından tanesi 300 kilogramı bulan 2 adet top mermisi bulundu.

KEPÇEYLE ÇIKARILABİLDİLER

Kepçe yardımıyla çıkartılan top mermileri çalışanlar tarafından hurdacıya verildi. Hurdadan aldığı parayla kebap yemeye giden çalışanlar yapılan soruşturma sonrasında kebapçıdan ifade vermek için karakola gitti.

POLİS MUHAFAZAYA ALDI

İlk başta hurda sanılan malzemenin top mermisi olduğunun anlaşılması üzerine çalışanlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Yaşanan olay üzerine hurdacıya giden polis ekipleri satılan top mermilerini alarak muhafaza altına aldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kazıda bulduğu top mermisini sattılar, parasıyla kebap yediler!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN