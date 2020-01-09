Köpeğin parçaladığı adamın cenazesi yakınlarına teslim edildi

Adana'da portakal bahçesinde başıboş köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybeden Hatip Sayılgan'ın cenazesi yakınlarına teslim edildi. Sayılgan'ın kayınbiraderi Servet Baysal, "Acımız çok büyük. Böyle sorumsuzluk, hayvanseverlik olmaz. Bahçelerimize giremiyoruz" dedi.

Edinilen bilgiye göre, olay dün akşam Seyhan ilçesine bağlı Yalmanlı Mahallesi'nde meydana geldi. 60 yaşındaki 1 çocuk babası Hatip Sayılgan, portakal bahçesini yağmurdan sonra kontrole gitti. Aradan 4 saat geçmesine rağmen Sayılgan'dan haber alınamayınca yakınları, Sayılgan'a telefonla da ulaşamayınca akşam üzeri traktör ile portakal bahçesine gitti. Sayılgan'ın yeğeni Mehmet Ali Baysal, portakal bahçesine geldiğinde dayısını bulamadı. Daha sonra köpek seslerinin geldiği yöne doğru gidince 3 köpeğin dayısının üzerinde olduğunu, iki köpeğin ise başında beklediğini gördü. Baysal seslenince köpekler Baysal'a da saldırdı. Bunun üzerine Baysal tüfekle köpeklere ateş etti. Dayısının köpekler tarafından parçalanarak öldürüldüğünü gören Baysal polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlatıp şahsın cenaze otopsi için adli tıp kurumu morguna gönderdi.

Yapılan otopsinin ardından Sayılgan'ın cenazesi yakınlarına teslim edildi.

Bu sırada, Sayılgan'ın kayınbiraderi Servet Baysal, gazetecilere yaptığı açıklamada köpeklerin başıboş dolaşmasından dolayı belediyelerden şikayetçi olacaklarını belirterek, "Oğlumla beraber bahçeye gittik baktık köpekler parçalıyor. Allah'tan tüfekle gitmiştik. 1 köpek bize saldırdı çektim vurdum. Her tarafı paramparça olmuş. Acımız çok büyük. Belediye onları böyle araziye bırakıyor. Böyle sorumsuzluk, hayvanseverlik olmaz. Bunun belediye bedelini ödeyebilecek mi? Bir cana mal oldu. Herkesin malı var. Bahçesi var. Bahçelerimize giremiyoruz. Domuzdan geçemiyoruz. Al sana köpek çıktı başımıza. Gelsin bakalım belediyeler bu canı geri getirebilecek mi" diye konuştu.

Hatip Sayılgan'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Yalmanlı Mahallesi'ne götürüldü.