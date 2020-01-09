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Genel Müdürlüğü’nden sağanak ve kar yağışı uyarısı! ’a ne zaman kar yağacak?

Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 güne ilişkin raporunu yayınlarken, pek çok il içinde uyarılarında bulundu. Ocak ayına girmemiz ile birlikte hava sıcaklıklarında ciddi düşüşler yaşanıyor. Yurdun doğu ve orta kesimlerinde kar yağışı yoğun bir şekilde etkisini hissettirirken, batı da ise sağanak yağış ve fırtına yoğun bir şekilde görülüyor. Hal böyleyken, vatandaşlar evlerinden çıkmadan önce ‘Bugün hava nasıl olacak ve ’a kar ne zaman yağacak?’ sorularının yanıtlarını araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne ilişkin yayınladığı hava durumu raporunda sağanak ve kar yağışı uyarılarında bulunurken; oluşabilecek ani sel, su baskınları ve yıldırım tehlikesi konusunda vatandaşları da uyardı. İşte MGM’nin yayınladığı son dakika 5 günlük hava durumu raporu…

Giriş Tarihi: 9.1.2020 07:50 Güncelleme Tarihi: 9.1.2020 08:02
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden son dakika sağanak ve kar yağışı uyarısı! İstanbul’a ne zaman kar yağacak?

Genel Müdürlüğü'nden sağanak ve kar yağışı uyarısı geldi. Ocak ayına girmemiz ile birlikte fırtınalı ve yağışlı havalar yurt genelinde yoğun bir şekilde hissediliyor. Ülkenin doğu ve orta kesimlerinde yoğun bir şekilde kar yağışı görülürken, batıda ise fırtınalı ve soğuk havalar yaşanıyor. Hal böyleyken, gün içerisinde en çok araştırılan konular arasında 'Bugün hava nasıl olacak ve 'a kar ne zaman yağacak?' soruları yer alıyor. Meteoroloji'nin bugüne ilişkin yayınladığı raporunda İstanbul başta olmak üzere pek çok ilde olumsuz havaların, sağanak ve kar yağışlarının etkisini sürdürmesi beklenirken; oluşabilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine konusunda da vatandaşların tedbirli olması yönünde uyarılar geldi. İşte 9 Ocak Perşembe 2020 Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan son dakika hava durumu raporu, sağanak ve kar yağışı uyarıları…

METEOROLOJİ UYARDI! O İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT

Meteoroloji, önümüzdeki beş güne ilişkin hava durumu tahmin raporunu da yayımlayarak, sağanak ve kar yağışına dikkat çekti. Son günlerde yaşanan olumsuz hava koşullarının bugün de devam edeceğini belirten kurum oluşabilecek ani sel, su baskınları ve fırtına karşısında vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini belirtti. İşte MGM tarafından yayınlanan 5 günlük hava durumu raporu;

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden son dakika sağanak ve kar yağışı uyarısı! İstanbul’a ne zaman kar yağacak?
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